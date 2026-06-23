Bankomat? Zbędny. W Warszawie masz prawie 230 punktów, gdzie Biedronka i Lidl wypłacą Ci gotówkę przy kasie. Wypłacisz za darmo, ale są warunki
Szukanie bankomatu w mieście, gdzie coraz mniej z nich stoi na ulicach, traci sens. Biedronka od lat pozwala wypłacić gotówkę przy zwykłych zakupach, a od niedawna – ogłosiła, że usługa jest dostępna we wszystkich sklepach. Po latach, w których robiła to wyłącznie konkurencja – do tej usługi dołączył też Lidl. Limity, zasady i wygoda w obu sieciach różnią się jednak na tyle, że warto wiedzieć, czego się spodziewać, zanim podejdziesz do kasy.
Biedronka – usługa dostępna we wszystkich sklepach, ale z konkretnymi ograniczeniami
Usługa „Płać kartą i wypłacaj” (dla kart Mastercard) oraz „Płacąc kartą, możesz wypłacić gotówkę” (dla Visa) działa dziś we wszystkich sklepach sieci Biedronka w Polsce – a tych jest blisko 3 780. Zasady są jednak dość sztywne: zakup musi przekroczyć 1 zł, wypłata jest możliwa wyłącznie w wielokrotnościach 50 zł, a maksymalna jednorazowa kwota to 300 zł. Usługa nie działa w kasach samoobsługowych – gotówkę wypłaca tylko kasjer przy kasie tradycyjnej, po podaniu kodu PIN, niezależnie od tego, czy płacisz zbliżeniowo, czy wkładając kartę do terminala. Biedronka nie pobiera za to żadnej opłaty – ewentualną prowizję może naliczyć tylko bank, który wydał kartę.
Lidl – nowość, która właśnie się rozkręca
Lidl przez lata był jedną z największych sieci, w których cashbacku po prostu nie było. To się zmieniło w maju 2026 roku – sieć zaczęła udostępniać wypłatę gotówki przy kasie, na zasadach zbliżonych do standardowego, rynkowego limitu cashbacku: do 1000 zł jednorazowo, dla kart Visa i Mastercard, pod warunkiem że kasjer ma akurat tyle gotówki w szufladzie. W przeciwieństwie do Biedronki, kwota wypłaty w Lidlu nie musi być zaokrąglona do 50 zł – można wypłacić dowolną sumę, nawet z groszami. Trzeba jednak zaznaczyć: w odróżnieniu od jasnego komunikatu Biedronki o uruchomieniu usługi we wszystkich placówkach, Lidl Polska jak dotąd nie opublikował własnego, oficjalnego ogłoszenia o pełnym zasięgu tej usługi – informacje o niej pochodzą z doniesień klientów, którzy natrafili na nią w konkretnych sklepach. Innymi słowy, to bardzo świeża zmiana, a to, w ilu placówkach Lidla w Polsce faktycznie już działa, nie jest na razie jasne. Ciekawostka na marginesie: Lidl, w przeciwieństwie do Biedronki, wciąż nie ma w Polsce kas samoobsługowych, więc przynajmniej to ograniczenie go nie dotyczy.
Dwie sieci, dwa zupełnie inne limity
|Biedronka
|Lidl
|Karty
|Visa, Mastercard
|Visa, Mastercard
|Minimalny zakup
|powyżej 1 zł
|zwykle drobny zakup
|Maksymalna wypłata
|300 zł
|1000 zł
|Zaokrąglenie kwoty
|wielokrotność 50 zł
|brak wymogu
|Kasy samoobsługowe
|usługa niedostępna
|nie ma kas samoobsługowych
|Zasięg
|potwierdzony, wszystkie sklepy
|niepotwierdzony oficjalnie
W praktyce oznacza to, że jeśli potrzebujesz większej kwoty gotówki – na przykład 500 czy 800 zł – Lidl może być wygodniejszą opcją, o ile akurat trafisz na sklep i kasjera z odpowiednią ilością banknotów. Jeśli natomiast chcesz mieć pewność, że usługa zadziała w każdej placówce danej sieci, Biedronka pozostaje bezpieczniejszym wyborem, mimo niższego limitu.
Warszawa – najwięcej punktów wypłaty w całym kraju
To akurat stolica daje pod tym względem najszersze możliwości w Polsce. W Warszawie działa najwięcej placówek obu sieci w kraju – około 177 sklepów Biedronka (sieć zbliża się tu do granicy 200 placówek) oraz około 48 sklepów Lidl, rozsianych po wszystkich dzielnicach, od Pragi przez Wolę i Włochy po Wilanów. Dla porównania, drugi najbardziej „biedronkowy” Poznań ma około 71 placówek – Warszawa wyprzedza go ponad dwukrotnie. To oznacza, że w stolicy łatwiej niż gdziekolwiek indziej w Polsce natrafić na punkt, w którym można wypłacić gotówkę przy zwykłych zakupach – niezależnie od tego, w której części miasta akurat się znajdujesz.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź zasady, zanim zaczniesz na nich polegać
- Przed wizytą w kasie zadeklaruj chęć wypłaty gotówki jeszcze przed autoryzacją płatności – kasjer musi wiedzieć o tym zawczasu, żeby prawidłowo wprowadzić kwotę do terminala.
- W Biedronce pamiętaj o limicie 300 zł i wymogu zaokrąglenia do 50 zł – jeśli potrzebujesz np. 370 zł, będziesz musiał rozdzielić wypłatę na dwie transakcje albo skorzystać z usługi wielokrotnie tego samego dnia.
- W Lidlu zapytaj kasjera, czy konkretna placówka już oferuje tę usługę – na razie nie ma gwarancji, że działa we wszystkich sklepach sieci.
- Nie traktuj cashbacku jako pewnego zamiennika bankomatu na większe kwoty – obie sieci mogą odmówić wypłaty, jeśli w kasie nie ma wystarczającej ilości gotówki, co zdarza się częściej pod koniec dnia.
- Sprawdź w tabeli opłat swojego banku, czy nalicza prowizję za cashback – sama usługa w sklepie jest bezpłatna, ale niektóre banki traktują ją jak wypłatę z obcego bankomatu.
- Pamiętaj, że wypłata zawsze wymaga kodu PIN, nawet przy płatności zbliżeniowej telefonem czy smartwatchem – to standardowy wymóg bezpieczeństwa w obu sieciach.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.