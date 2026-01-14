Będą pracować całą noc. Czy rano będzie bezpiecznie iść do szkoły i do pracy?
Sytuacja w stolicy pozostaje napięta. Zarząd Oczyszczania Miasta informuje o nieprzerwanej walce z atakiem zimy. Mimo wysiłków służb, meteorolodzy ostrzegają, że marznący deszcz nie odpuści również w nocy. Na ulice wyjechał ciężki sprzęt, a tysiące pracowników ręcznie odkuwają lód z chodników.
Warszawa mierzy się z wyjątkowo trudnymi warunkami drogowymi. Od godziny 12:25, kiedy to posypywarki wyjechały na ulice, akcja trwa nieprzerwanie. Służby skupiają się przede wszystkim na udrożnieniu tras, którymi kursują autobusy miejskie – to łącznie 1500 kilometrów dróg, które muszą zostać zabezpieczone przed gołoledzią.
Miliony metrów do odśnieżenia
Walka z żywiołem to nie tylko maszyny na jezdniach. ZOM poinformował, że w terenie pracują ekipy wyposażone w szufle, które mają za zadanie odśnieżyć i posypać piaskiem infrastrukturę dla pieszych. Prace będą prowadzone przez całą noc i obejmą przystanki komunikacji miejskiej, przejścia dla pieszych, kładki, schody oraz chodniki podlegające miastu. Skala wyzwania jest ogromna – do oczyszczenia jest ponad 4 miliony metrów kwadratowych powierzchni.
Apel do kierowców: Nie blokujcie posypywarek
W obliczu trudnych warunków Zarząd Oczyszczania Miasta wystosował ważny komunikat do zmotoryzowanych mieszkańców. Urzędnicy proszą o przepuszczanie posypywarek, co znacząco usprawni ich pracę i przyspieszy proces zabezpieczania ulic. Kluczowe jest również zachowanie bezpiecznego odstępu od pojazdów służb oczyszczania oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków.
Jednocześnie przypomniano zarządcom nieruchomości i terenów prywatnych, że na nich również spoczywa obowiązek zadbania o bezpieczeństwo na podległych im obszarach.
Co to oznacza dla Ciebie? Uważaj o poranku
Nocna akcja służb ma na celu zminimalizowanie skutków marznących opadów, ale rano warunki wciąż mogą być trudne. Oto co powinieneś zrobić:
- Zachowaj dystans: Widząc pomarańczowe koguty służb drogowych, zwolnij i nie jedź „na zderzaku”. Rozrzucana sól może uszkodzić Twój samochód, a nagłe hamowanie piaskarki doprowadzić do kolizji.
- Uważaj na przystankach: Mimo pracy ekip sprzątających, w nocy temperatura może oscylować wokół zera, co sprzyja ponownemu zamarzaniu mokrych nawierzchni. Wchodząc na schody czy kładki, trzymaj się poręczy.
- Zadbaj o swój chodnik: Jeśli jesteś administratorem lub właścicielem posesji, nie czekaj do rana. Obowiązek uprzątnięcia błota i lodu z chodnika przylegającego do Twojej działki obowiązuje przez całą dobę.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.