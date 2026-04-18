Będzie nowy układ z Teheranem? Zobacz, co zapowiada Donald Trump i jak reagują rynki.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił szansę na nowy układ z Teheranem, który może radykalnie zmienić sytuację na Bliskim Wschodzie. Mimo obietnic „świetnego interesu”, światowe rynki zareagowały spadkami, obawiając się o trwałość tego porozumienia. Sprawdź, co planuje Waszyngton i dlaczego inwestorzy wstrzymali oddech.
Nowy „deal” na horyzoncie, fakty o deklaracji Trumpa
Donald Trump, znany ze swojego specyficznego stylu negocjacji, zasugerował, że Iran jest gotowy do rozmów o nowym porozumieniu. Fakt, że Amerykanie dążą do stabilizacji w tym regionie, teoretycznie powinien ucieszyć rynek, na którym królują akcje (papiery wartościowe dające prawo własności do części firmy). Jednak giełdy nie zareagowały euforią, ponieważ gracze rynkowi pamiętają o wcześniejszych nagłych zwrotach akcji w dyplomacji USA.
|Aktywo rynkowe
|Reakcja na wieści
|Przyczyna zachowania
|Ropa naftowa
|Spadek ceny
|Nadzieja na powrót irańskiego surowca na rynek
|Giełdy w USA (Wall Street)
|Lekka korekta w dół
|Niepewność co do realnych efektów rozmów
|Złoto
|Stabilizacja / Lekki wzrost
|Ucieczka do bezpiecznych przystani w obliczu ryzyka
|Dolar amerykański
|Wzmocnienie
|Wiara w siłę negocjacyjną Waszyngtonu
Dlaczego rynki nie wierzą w szybką hossę?Inwestorzy zadają sobie pytanie, czy zapowiedzi prezydenta to realny plan, czy jedynie element gry politycznej przed kolejnymi decyzjami:
- Zjawisko hossy: Czyli długotrwały okres wzrostów na giełdzie. Obecnie jest on hamowany przez obawy przed tym, że Iran może postawić warunki nie do przyjęcia dla sojuszników USA.
- Zaufanie do informacji: Rynki potrzebują konkretnych dokumentów, a nie tylko wpisów w mediach społecznościowych czy krótkich konferencji.
- Sankcje gospodarcze: Dopóki realne kary finansowe nałożone na Iran nie zostaną zniesione, przepływ kapitału w regionie będzie utrudniony.
Fakty o surowcach: Czy benzyna w Polsce stanieje?
Fakt, że Trump zapowiada porozumienie, błyskawicznie wpłynął na notowania ropy naftowej Brent. Statystyka pokazuje, że zwiększenie podaży (dostępności) ropy z Iranu mogłoby zbić ceny na światowych rynkach nawet o kilka procent. Dane z serwisu Business Insider Polska sugerują jednak, że optymizm prezydenta USA musi zostać potwierdzony przez działania Teheranu, abyśmy zobaczyli trwałe zmiany na pylonach polskich stacji paliw.
W 2026 roku stabilność geopolityczna ponownie staje się głównym tematem dla portfeli Polaków. Dane są jasne: każda deklaracja o pokoju na Bliskim Wschodzie to szansa na tańszą energię, ale rynek nauczył się już dużej ostrożności wobec zapowiedzi płynących z Waszyngtonu. Statystyki wskazują, że nerwowość na giełdach utrzyma się do czasu ujawnienia pierwszych konkretów dotyczących ewentualnego „dealu”. Pamiętaj: w świecie wielkich finansów słowa polityków to tylko iskra, prawdziwy pożar (lub spokój) wywołują dopiero podpisane umowy handlowe i realny transport surowców przez Zatokę Perską.
