Będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? Złe wieści dla 40- i 50-latków. Dane są nieubłagane.

Temat, który elektryzuje miliony Polaków, powraca na wokandę ze zdwojoną siłą. Choć oficjalne komunikaty rządu starają się tonować nastroje, eksperci i instytucje międzynarodowe są zgodni: obecny system przy obecnej demografii jest nie do utrzymania. Jakie zmiany w wieku emerytalnym czekają kobiety i mężczyzn w 2026 roku? Sprawdzamy realne scenariusze i plany, które mogą zmienić życie przyszłych pokoleń.

Rekordowa zbiórka Polaków dla Kijowa. 113 milionów złotych na ratunek przed ciemnością Polska wysyła „potężną dawkę energii” do Ukrainy. Znamy szczegóły akcji Ciepło z Polski Status Quo pod presją. Ile pracujemy w 2026 roku? Obecnie w Polsce obowiązuje ustawowy wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Jest to jeden z najniższych progów w Unii Europejskiej, szczególnie w przypadku kobiet. Jednak rok 2026 staje się momentem krytycznym – na jednego emeryta przypada coraz mniej osób pracujących, co generuje gigantyczny deficyt w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Dyskusja w 2026 roku nie dotyczy już tylko tego, „czy” podnosić wiek emerytalny, ale „jak” zachęcić Polaków do dobrowolnego pozostania na rynku pracy. Pojawiają się głosy o konieczności zrównania wieku emerytalnego obu płci, co rekomenduje m.in. Komisja Europejska oraz OECD, wskazując na drastycznie niższe świadczenia kobiet wynikające z krótszego stażu pracy.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie obecnych zasad oraz wariantów, które są najczęściej analizowane przez rządowe zespoły doradcze w 2026 roku: Wariant zmian Wiek: Kobiety Wiek: Mężczyźni Prawdopodobieństwo wdrożenia Stan obecny (2026) 60 lat 65 lat Obowiązujący Zrównanie wieku 65 lat 65 lat Średnie (naciski UE) System suwakowy (+1 m-c/rok) Docelowo 67 lat Docelowo 67 lat Niskie (politycznie ryzykowne) Emerytury stażowe 35 lat pracy 40 lat pracy Wysokie (obietnice wyborcze)

Emerytury stażowe alternatywa, która może wejść w życie W 2026 roku coraz głośniej mówi się o tzw. emeryturach stażowych jako kompromisie między podnoszeniem wieku a potrzebami społecznymi. Projekt ten zakłada, że kluczowym kryterium nie byłby metrykalny wiek, ale staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe). Pozwoliłoby to osobom, które zaczęły pracować bardzo wcześnie (np. zaraz po szkole zawodowej), przejść na odpoczynek przed 60. czy 65. rokiem życia. Eksperci ostrzegają jednak: emerytura stażowa przy krótkim wieku życia będzie bardzo niska. W polskim systemie zdefiniowanej składki każda złotówka odłożona na koncie jest dzielona przez prognozowaną liczbę miesięcy życia. Krótsza praca oznacza mniej składek i większy dzielnik – wynik tej operacji może być dla wielu seniorów szokujący.

Demografia nie bierze jeńców Analizy GUS z początku 2026 roku są nieubłagane. Polska jest jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Przy obecnym modelu, za 20 lat system emerytalny może pochłaniać tak dużą część budżetu państwa, że zabraknie środków na ochronę zdrowia czy edukację. Rząd stoi więc przed wyborem: podnieść wiek emerytalny, drastycznie podnieść składki osobom pracującym lub pogodzić się z głodowymi świadczeniami dla przyszłych seniorów.