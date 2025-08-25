Będzie ostre starcie! Rząd szykuje się na wojnę z prezydentem Nawrockim
Rząd i prezydent na kursie kolizyjnym. Kolejne weto Karola Nawrockiego, tym razem w sprawie pomocy dla Ukraińców, oraz zapowiedzi blokady podwyżek akcyzy i podatku cukrowego stawiają pod znakiem zapytania przyszłoroczny budżet. W koalicji rządzącej narasta frustracja, a politycy nie wykluczają skrócenia sejmowych wakacji, by jak najszybciej odpowiedzieć na działania prezydenta.
„Będzie trudno”. Rząd szykuje się na kolejne spory z prezydentem
Konflikt między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem nabiera tempa i grozi paraliżem prac nad kluczowymi ustawami. Ostatnie weto dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy oraz wcześniejsze blokowanie tzw. ustawy wiatrakowej sprawiły, że w koalicji rządzącej rośnie frustracja. Do tego dochodzą zapowiedzi sprzeciwu wobec podwyżek akcyzy i podatku cukrowego, co dodatkowo komplikuje prace nad przyszłorocznym budżetem.
Rosnąca lista wet
Decyzje prezydenta sprawiają, że rząd stoi przed koniecznością szybkich działań. Już tylko do końca września obowiązuje zamrożenie cen energii i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Brak nowych przepisów oznaczałby chaos i niepewność dla tysięcy rodzin. Wicepremier Krzysztof Gawkowski ostrzegł, że weto Nawrockiego może uderzyć również w finansowanie internetu Starlink i wsparcie dla ukraińskiej administracji.
Polityczna bitwa o podatki
Kolejny punkt zapalny to planowane podwyżki akcyzy i podatku cukrowego. Rząd widzi w nich nie tylko szansę na dodatkowe wpływy do budżetu, ale także narzędzie walki z nadmiernym spożyciem alkoholu i papierosów. Prezydent stanowczo sprzeciwia się jednak jakimkolwiek podwyżkom podatków. Zdaniem jego otoczenia, Nawrocki wypełnia wyborcze zobowiązania wobec Konfederacji i konsekwentnie blokuje kolejne pomysły rządu.
Ostre komentarze polityków
Na decyzje prezydenta ostro zareagowali politycy koalicji. Dorota Łoboda z KO stwierdziła, że strategia Nawrockiego utrudnia rządzenie, ale rząd szykuje alternatywne scenariusze na wypadek kolejnych blokad. Z kolei przedstawiciele Lewicy podkreślają, że 800 plus zawsze miało być świadczeniem dla dobra dzieci – niezależnie od narodowości. Krytyczne głosy nie oszczędzają też prezydenta za sprzeciw wobec podwyżki akcyzy.
Co dalej?
Według ustaleń mediów, premier Donald Tusk i ministrowie analizują już różne scenariusze – od przyspieszenia prac Sejmu po przygotowanie budżetu z pominięciem części prezydenckich propozycji. W środę odbędzie się Rada Gabinetowa z udziałem prezydenta, gdzie głównym tematem będzie sytuacja finansów państwa. Nastroje w rządzie są jednak jasne – łatwo nie będzie, a konflikt z Nawrockim może zdominować całą jesień polityczną.
