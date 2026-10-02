Będzie taniej przy dystrybutorach już od weekendu! Ustawa opublikowana, spadki nawet o 1,30 zł na litrze
Kierowcy w całej Polsce doczekali się przełomowych wieści. Po tygodniach politycznych napięć i gwałtownych wzrostów cen paliw, ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych została officially opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rząd zapowiada natychmiastowe wydanie rozporządzeń, a ceny na stacjach mają spaść o ponad złoty na litrze jeszcze przed końcem tygodnia. Jak przełoży się to na portfele Polaków?
Podpis prezydenta, kontrola w TK i zapowiedź nowej edycji programu CPN
W czwartek wieczorem w Dzienniku Ustaw ukazała się ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych (tzw. windfall tax). Przepisy nakładają podatek od nadmiarowych zysków osiągniętych przez firmy paliwowe w okresie od marca 2026 r. do marca 2027 r. W czwartkowym orędziu prezydent Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu ustawy i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Prezydent podkreślił, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen na stacjach do poziomów deklarowanych w kampanii wyborczej, apelując jednocześnie o procedowanie prezydenckiego projektu ustawy o obniżce cen benzyny.
Na decyzję głowy państwa błyskawicznie zareagował premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Szef resortu finansów zapowiedział, że gotowe rozporządzenia zostaną podpisane w piątek, co pozwoli na spadek cen na stacjach jeszcze podczas zbliżającego się weekendu. Według szacunków Ministerstwa Finansów litr paliwa potanieje średnio o 1,20–1,30 zł. Rząd zadeklarował kontynuację nowej edycji pakietu „Ceny Paliw Niżej” co najmniej do końca 2026 roku. Według analityków biura Reflex po wdrożeniu rozwiązań cena benzyny może spaść poniżej 7 zł za litr, a oleju napędowego poniżej 8 zł.
Reakcja giełdy i polityczny spór. Oczekiwania kierowców z Woli, Mokotowa i Śródmieścia
Rozstrzygnięcie w sprawie ustawy wywołało falę komentarzy po obu stronach sceny politycznej. Premier Donald Tusk ocenił na platformie X, że podpisanie przepisów to wygrana Polaków, z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński zaznaczył, że rząd nie ma już usprawiedliwienia i bierze pełną odpowiedzialność za końcowe stawki na pylonach stacji paliw.
Gwałtowna zmiana cen na stacjach ma kluczowe znaczenie dla kierowców i przedsiębiorców w gęsto zaludnionych i biznesowych rejonach stolicy. W centrach biurowych i handlowych na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu tysiące osób codziennie dojeżdżają do pracy samochodami służbowymi i prywatnymi.
Zmotoryzowani mieszkańcy Śródmieścia, Woli i Mokotowa, zmagający się dotąd z wysokimi kosztami transportu napędzanymi zawirowaniami na Bliskim Wschodzie, z niecierpliwością wyczekują weekendowych zmian na dystrybutorach. Niższe stawki benzyny i oleju napędowego uderzą też w rosnące koszty dostaw miejskich i transportu zbiorowego.
Jak krok po kroku wygląda mechanizm obniżki cen paliw na stacjach
Zobacz zestaw najważniejszych ustaleń i prognoz dotyczących nowej ustawy paliwowej:
- Publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw – wejście w życie przepisów o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów.
- Obniżka cen o 1,20–1,30 zł na litrze – oficjalna zapowiedź Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego.
- Benzyna poniżej 7 zł, diesel poniżej 8 zł – prognozy analityków rynku paliwowego z biura Reflex.
- Start nowej odsłony pakietu „Ceny Paliw Niżej” – kontynuacja rządowego programu wsparcia do końca roku.
- Ulga dla mieszkańców Woli, Mokotowa i Śródmieścia – tańsze tankowanie na stołecznych stacjach już od weekendu.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.