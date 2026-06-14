„Będziemy kończyli latem”. Donald Tusk ogłosił ważną decyzję w sprawie cen paliw
Obietnica dotrzymana. Premier zapowiada koniec dopłat do paliw
Podczas konferencji prasowej w Łomży szef rządu został wprost zapytany przez dziennikarzy o przyszłość interwencyjnego pakietu paliwowego, który chronił portfele polskich kierowców przez ostatnie miesiące. Donald Tusk jednoznacznie potwierdził, że system publicznych dopłat, mający zapobiegać drastycznym skokom cen w hurcie, przechodzi powoli do historii.
– Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w góry — zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem – oświadczył premier.
Rozwarstwienie tarczy. Co stanie się z VAT-em, a co z akcyzą?
Przypomnijmy: program „Ceny Paliwa Niżej” powstał jako bezpośrednia reakcja na potężny kryzys na rynkach surowcowych, wywołany lutowym atakiem USA i Izraela na Iran. W odpowiedzi na panikę na światowych giełdach polski rząd zdecydował się na radykalny krok – obniżył stawkę podatku VAT z 23% do 8%, ściął akcyzę (o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze diesla) oraz wprowadził sztywne ceny maksymalne na stacjach.
Teraz mechanizm ten będzie demontowany stopniowo, co doprowadzi do nietypowej sytuacji prawnej w drugiej połowie czerwca:
- Podatek VAT: W Dzienniku Ustaw pojawiło się już oficjalne rozporządzenie przedłużające preferencyjną stawkę 8% VAT na paliwa.
- Podatek akcyzowy: Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa (PAP) w źródłach zbliżonych do Ministerstwa Finansów, obniżki akcyzy nie zostaną przedłużone i wygasną w połowie miesiąca.
- Ceny maksymalne: Zgodnie z konstrukcją ustawy, odgórne limity cenowe ustalane przez ministra energii działają tak długo, jak długo utrzymuje się obniżony VAT. Oznacza to, że od połowy do końca czerwca kierowców będą chronić już tylko codzienne limity cenowe, ale bez wsparcia w postaci niższej akcyzy.
Nadzieja płynie z Bliskiego Wschodu. Iran odzyskuje miliardy
Decyzja o rezygnacji z niezwykle kosztownych dla budżetu państwa dopłat zbiega się w czasie z optymistycznymi sygnałami płynącymi z globalnej sceny politycznej. Zdaniem premiera perspektywy ostatecznego wygaszenia konfliktu amerykańsko-irańskiego są obecnie „niezłe”, co powinno trwale uspokoić giełdy naftowe.
Przełom w rozmowach pokojowych: Tusk wskazał na kluczowe decyzje finansowe na Bliskim Wschodzie. Pierwsze informacje o odblokowaniu zamrożonych irańskich funduszy przez Zjednoczone Emiraty Arabskie świadczą o realnym postępie w negocjacjach. To silny sygnał dla rynków, dający realną nadzieję na to, że spekulacyjny wzrost cen ropy zostanie zatrzymany, a stawki w hurcie powrócą do normy bez konieczności sztucznego dotowania ich przez polskiego podatnika.
Tabela: Status elementów programu „Ceny Paliwa Niżej” w drugiej połowie czerwca 2026 r.
|Komponent tarczy paliwowej
|Dotychczasowy poziom wsparcia
|Status od połowy czerwca 2026 r.
|Wpływ na ostateczną cenę na stacji
|Stawka podatku VAT
|Obniżona z 23% do 8%
|PRZEDŁUŻONA
|Utrzymuje podstawową ochronę podatkową dla konsumentów.
|Obniżka podatku akcyzowego
|Ścięta o 28-29 gr na litrze
|WYGASA
|Powrót do wyższych stawek bazowych, co wywrze presję wzrostową na ceny.
|Urzędowe ceny maksymalne
|Wyznaczane codziennie limity
|UTRZYMANE (do końca czerwca)
|Blokują ewentualne próby drastycznego podnoszenia marż przez stacje benzynowe.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.