„Będziemy kończyli latem”. Donald Tusk ogłosił ważną decyzję w sprawie cen paliw

Obietnica dotrzymana. Premier zapowiada koniec dopłat do paliw

Podczas konferencji prasowej w Łomży szef rządu został wprost zapytany przez dziennikarzy o przyszłość interwencyjnego pakietu paliwowego, który chronił portfele polskich kierowców przez ostatnie miesiące. Donald Tusk jednoznacznie potwierdził, że system publicznych dopłat, mający zapobiegać drastycznym skokom cen w hurcie, przechodzi powoli do historii.

– Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w góry — zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz, latem – oświadczył premier.