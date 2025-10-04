Beksiński wraca do stolicy! Ponad 50 dzieł mistrza, niezwykła wystawa rusza w sobotę.
Warszawa na kilka miesięcy stanie się stolicą wyobraźni Zdzisława Beksińskiego. Już w sobotę w Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli otwiera się wyjątkowa ekspozycja „Beksiński na Cytadeli Warszawskiej Nieznane Oblicze Mistrza”.
Zwiedzający będą mogli zobaczyć ponad 50 prac artysty, które przyjechały z największych polskich muzeów oraz od prywatnych kolekcjonerów. Wiele z nich nigdy wcześniej nie było pokazywanych w stolicy.
Wystawa potrwa od 4 października 2025 roku do 31 stycznia 2026 roku. Jej organizatorzy podkreślają, że nie będzie to klasyczna prezentacja obrazów i grafik. Odwiedzający zanurzą się w świat artysty dzięki multimedialnym projekcjom, animacjom, instalacjom 3D i doświadczeniom VR. Ekspozycja „Human Condition – Beksiński Multimedia Exhibition” ma być emocjonalną podróżą przez wizje mistrza, w której sztuka spotyka się z nowoczesną technologią.
Prace zostaną zaprezentowane w porządku chronologicznym. W pierwszej części widzowie zobaczą dzieła z lat 60. i 70., powstałe w Sanoku, a następnie te z późniejszych lat, kiedy Beksiński mieszkał i tworzył w Warszawie. Dzięki temu można dostrzec ewolucję jego stylu i tematów, które z biegiem czasu stawały się coraz bardziej mroczne, symboliczne i przepełnione refleksją nad ludzką kondycją.
Wystawa na Cytadeli to niepowtarzalna okazja, by spotkać się z nieznanym obliczem Beksińskiego i odkryć głębię jego twórczości. To również wyjątkowy moment, w którym Warszawa staje się miejscem dialogu sztuki i historii, a dzieła mistrza nabierają dodatkowej symboliki w przestrzeni dawnej twierdzy.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
