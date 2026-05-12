Berlin szuka nowej drogi dostaw. Niemcy chcą ropy z Polski
Niemcy rozpoczęły rozmowy z Polską w sprawie dostaw ropy do rafinerii Schwedt, która odpowiada za zaopatrzenie Berlina i Brandenburgii w paliwa. Po wstrzymaniu przesyłu surowca z Kazachstanu przez rosyjskie rurociągi jednym z kluczowych punktów nowego planu stał się Naftoport w Gdańsku. W grę wchodzi transport nawet 2 mln ton ropy rocznie.
Niemcy chcą ropy z Polski. W grze port w Gdańsku i miliony ton surowca
Niemcy rozpoczęły rozmowy z Polską dotyczące możliwych dostaw ropy naftowej do rafinerii PCK Schwedt. To jeden z najważniejszych zakładów paliwowych zaopatrujących Berlin i Brandenburgię. Powodem jest nagłe wstrzymanie przesyłu surowca z Kazachstanu przez rosyjskie rurociągi. Berlin szuka alternatywy, a jednym z kluczowych punktów nowego planu stał się Gdańsk.
W praktyce chodzi o możliwość przesyłu nawet około 2 mln ton ropy rocznie przez polską infrastrukturę. Dostawy miałyby trafiać do Niemiec przez Naftoport w Gdańsku i system rurociągów PERN.
Rosja zatrzymała przesył. Niemcy zaczęły szukać nowej drogi dostaw
1 maja Rosja wstrzymała przesył ropy z Kazachstanu do niemieckiej rafinerii Schwedt. Zakład znajduje się tuż przy granicy z Polską i odpowiada za znaczną część dostaw paliw dla Berlina oraz Brandenburgii.
Choć rafineria nadal działa dzięki zgromadzonym zapasom, wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło. Niemieckie władze rozpoczęły więc pilne rozmowy dotyczące alternatywnych źródeł surowca.
Szefowa niemieckiego resortu gospodarki Katharina Reiche potwierdziła, że prowadzone są rozmowy z Warszawą. Jednym z rozważanych scenariuszy jest transport ropy przez polski Naftoport w Gdańsku.
Dla Niemiec to strategiczny problem energetyczny, ponieważ Schwedt pozostaje jedną z najważniejszych rafinerii w północno-wschodniej części kraju.
Polska może przesyłać nawet 2 mln ton ropy rocznie
Rzecznik PERN Paweł Łukaszewicz poinformował, że polska infrastruktura techniczna pozwala na przesył około 2 mln ton surowca rocznie do Niemiec.
Transport miałby odbywać się z wykorzystaniem Rurociągu Pomorskiego oraz zachodniego odcinka magistrali „Przyjaźń”. Kluczową rolę odegrałby Naftoport w Gdańsku, który już dziś obsługuje dostawy ropy drogą morską.
„PERN dysponuje infrastrukturą, która umożliwia szybkie uruchomienie dostaw ropy naftowej do PCK Schwedt przez Naftoport w Gdańsku i transport rurociągowy” – przekazał Łukaszewicz w oświadczeniu dla PAP.
To oznacza, że Polska mogłaby stać się jednym z głównych elementów nowego systemu zaopatrzenia niemieckiej rafinerii.
Warszawa stawia warunek. Chodzi o rosyjskie udziały
Polska zgadza się na rozmowy, ale stawia wyraźny warunek. Surowiec transportowany przez polską infrastrukturę ma trafiać wyłącznie do zachodnich udziałowców rafinerii, takich jak Shell czy Eni.
Warszawa nie chce, aby dostawy pośrednio wspierały rosyjskie podmioty powiązane z Rosnieftem.
Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę niemiecki oddział Rosnieftu został objęty powiernictwem rządu federalnego w Berlinie. Spółka nadal posiada jednak udziały w kilku niemieckich rafineriach, w tym w Schwedt.
Temat pozostaje politycznie wrażliwy zarówno dla Polski, jak i Niemiec.
Gdańsk coraz ważniejszy dla bezpieczeństwa energetycznego regionu
Na całej sytuacji może zyskać Gdańsk. Port od kilku lat staje się jednym z najważniejszych punktów przeładunkowych ropy i paliw w regionie Morza Bałtyckiego.
Po ograniczeniu dostaw rosyjskich surowców znaczenie Naftoportu wyraźnie wzrosło. Przez terminal trafia ropa m.in. dla polskich rafinerii oraz części państw Europy Środkowej.
Dla Pomorza oznacza to większe znaczenie gospodarcze i strategiczne. Rozbudowa infrastruktury energetycznej w regionie już dziś wpływa na wzrost inwestycji logistycznych i magazynowych.
Eksperci rynku paliwowego zwracają uwagę, że wojna w Ukrainie całkowicie zmieniła mapę dostaw surowców energetycznych w Europie. Kraje regionu coraz mocniej stawiają na transport morski i dywersyfikację kierunków importu.
Niemcy równolegle rozbudowują port w Rostocku
Berlin nie chce opierać się wyłącznie na jednym kierunku dostaw. Równolegle trwa rozbudowa infrastruktury w porcie Rostock nad Bałtykiem.
Port ma być przystosowany do obsługi większych tankowców, co pozwoli zwiększyć ilość transportowanej ropy do Schwedt.
Niemiecki rząd przedłużył też gwarancje zatrudnienia dla około 1,2 tys. pracowników rafinerii do końca 2026 r. Władze zapowiadają przygotowanie nowej strategii dla zakładu.
Co to oznacza dla Ciebie? Gdańsk może zyskać strategiczną rolę
- Polska infrastruktura paliwowa może stać się ważniejsza dla całej Europy.
- Naftoport w Gdańsku może zwiększyć przeładunki i znaczenie gospodarcze regionu.
- Większa dywersyfikacja dostaw oznacza mniejsze uzależnienie od rosyjskich surowców.
- Zmiany mogą wpłynąć na rynek paliw i bezpieczeństwo energetyczne Polski.
- Rozbudowa infrastruktury energetycznej może przyciągnąć nowe inwestycje logistyczne i przemysłowe.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.