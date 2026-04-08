Bez prądu w Warszawie. Wyłączenia obejmą dziesiątki ulic. Sprawdź adres
Mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W najbliższych dniach w wielu miejscach zabraknie prądu nawet na kilka godzin, a w niektórych przypadkach niemal na cały dzień.
Start już w środę – lista jest długa
Pierwsze wyłączenia rozpoczną się w środę, 8 kwietnia od godziny 8:00. Harmonogram różni się w zależności od adresu, dlatego warto dokładnie sprawdzić swoją ulicę.
W samej Warszawie przerwy obejmą kilkadziesiąt lokalizacji. Problemy pojawią się m.in. na Włochach oraz na Białołęce, gdzie prądu zabraknie na kilku ważnych ulicach.
Czwartek i piątek przyniosą kolejne utrudnienia
W czwartek, 9 kwietnia, wyłączenia zaplanowano w godzinach porannych i południowych. W niektórych miejscach brak energii potrwa nawet do późnego popołudnia.
Piątek, 10 kwietnia, to kolejne lokalizacje objęte pracami. Przerwy będą rotacyjne, ale dla wielu mieszkańców oznaczają realne problemy w codziennym funkcjonowaniu.
Weekend też bez prądu
Utrudnienia nie ominą również weekendu. W sobotę, 11 kwietnia, prądu zabraknie m.in. na Pradze Południe. Wyłączenia obejmą duże i ruchliwe ulice, co może wpłynąć na większą liczbę mieszkańców.
Kolejne prace zaplanowano także na poniedziałek i wtorek, 13 i 14 kwietnia. W tym czasie wyłączone zostaną kolejne adresy, w tym fragmenty jednej z głównych arterii miasta.
Problemy nie tylko w Warszawie
Wyłączenia dotkną również mieszkańców Mazowsza. Przerwy w dostawie energii zaplanowano w kilku gminach, m.in.:
- Mała Wieś,
- Nowy Duninów,
- Słupno,
- Stara Biała,
- Brudzeń Duży,
- Maszewo Duże.
W niektórych miejscowościach prace będą prowadzone przez kilka dni.
Dlaczego zabraknie prądu
Powodem wyłączeń jest modernizacja sieci energetycznej. Operator prowadzi prace, które mają poprawić stabilność dostaw i umożliwić podłączenie nowych odbiorców.
To działania zaplanowane wcześniej, ale dla mieszkańców oznaczają konkretne utrudnienia.
Co to oznacza dla Ciebie
Brak prądu to nie tylko ciemność w mieszkaniu. Może oznaczać:
- brak ogrzewania,
- brak internetu,
- problemy z pracą zdalną,
- niedziałające urządzenia domowe.
Warto wcześniej przygotować się na te sytuacje, zwłaszcza jeśli wyłączenie ma trwać wiele godzin.
