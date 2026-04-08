Bez prądu w Warszawie. Wyłączenia obejmą dziesiątki ulic. Sprawdź adres

8 kwietnia 2026 13:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy i okolic muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W najbliższych dniach w wielu miejscach zabraknie prądu nawet na kilka godzin, a w niektórych przypadkach niemal na cały dzień.

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Start już w środę – lista jest długa

Pierwsze wyłączenia rozpoczną się w środę, 8 kwietnia od godziny 8:00. Harmonogram różni się w zależności od adresu, dlatego warto dokładnie sprawdzić swoją ulicę.

W samej Warszawie przerwy obejmą kilkadziesiąt lokalizacji. Problemy pojawią się m.in. na Włochach oraz na Białołęce, gdzie prądu zabraknie na kilku ważnych ulicach.

Czwartek i piątek przyniosą kolejne utrudnienia

W czwartek, 9 kwietnia, wyłączenia zaplanowano w godzinach porannych i południowych. W niektórych miejscach brak energii potrwa nawet do późnego popołudnia.

Piątek, 10 kwietnia, to kolejne lokalizacje objęte pracami. Przerwy będą rotacyjne, ale dla wielu mieszkańców oznaczają realne problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Weekend też bez prądu

Utrudnienia nie ominą również weekendu. W sobotę, 11 kwietnia, prądu zabraknie m.in. na Pradze Południe. Wyłączenia obejmą duże i ruchliwe ulice, co może wpłynąć na większą liczbę mieszkańców.

Kolejne prace zaplanowano także na poniedziałek i wtorek, 13 i 14 kwietnia. W tym czasie wyłączone zostaną kolejne adresy, w tym fragmenty jednej z głównych arterii miasta.

Problemy nie tylko w Warszawie

Wyłączenia dotkną również mieszkańców Mazowsza. Przerwy w dostawie energii zaplanowano w kilku gminach, m.in.:

  • Mała Wieś,
  • Nowy Duninów,
  • Słupno,
  • Stara Biała,
  • Brudzeń Duży,
  • Maszewo Duże.

W niektórych miejscowościach prace będą prowadzone przez kilka dni.

Dlaczego zabraknie prądu

Powodem wyłączeń jest modernizacja sieci energetycznej. Operator prowadzi prace, które mają poprawić stabilność dostaw i umożliwić podłączenie nowych odbiorców.

To działania zaplanowane wcześniej, ale dla mieszkańców oznaczają konkretne utrudnienia.

Co to oznacza dla Ciebie

Brak prądu to nie tylko ciemność w mieszkaniu. Może oznaczać:

  • brak ogrzewania,
  • brak internetu,
  • problemy z pracą zdalną,
  • niedziałające urządzenia domowe.

Warto wcześniej przygotować się na te sytuacje, zwłaszcza jeśli wyłączenie ma trwać wiele godzin.

