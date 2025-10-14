Bez skomplikowanych papierów. 2700 zł wsparcia trafi wprost do rodziców
Rodziny z małymi dziećmi mogą dziś liczyć na rekordowe wsparcie finansowe. Nowy program „Aktywny Rodzic” pozwala otrzymać nawet 2700 zł miesięcznie na jedno dziecko, i co najważniejsze – nie obowiązują w nim progi dochodowe. Oznacza to, że pieniądze są dostępne zarówno dla rodzin z niskimi zarobkami, jak i tych o wyższych dochodach. To przełomowe rozwiązanie, które realnie odciąża domowe budżety i daje rodzicom większe poczucie bezpieczeństwa.
Trzy filary pomocy dla rodziców
Program „Aktywny Rodzic” został uruchomiony w październiku 2024 roku. Jego celem jest wsparcie rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy i ułatwienie łączenia pracy z wychowaniem. Świadczenia można uzyskać w trzech wariantach:
- Aktywny rodzic – nawet 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności 1900 zł. Pieniądze trafiają do rodzica, który pozostaje aktywny zawodowo.
- Aktywnie w żłobku – do 1500 zł miesięcznie (lub 1900 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). Dopłata pokrywa koszty pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.
- Aktywnie w domu – 500 zł miesięcznie dla rodziców, którzy sami zajmują się dzieckiem i nie korzystają z instytucjonalnej opieki.
Do tego można doliczyć znane już wszystkim świadczenie 800+, które przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia. Łącząc oba programy, rodzice mogą zyskać od 1300 zł do nawet 2700 zł miesięcznie na jedno dziecko.
Jak złożyć wniosek?
Procedura jest prosta i w pełni cyfrowa. Wniosek można złożyć przez:
- PUE ZUS,
- aplikację mZUS,
- portal Emp@tia,
- bankowość elektroniczną.
Dla tradycjonalistów dostępna jest też opcja papierowa w placówkach ZUS. Świadczenie przyznawane jest na rok – po tym okresie trzeba ponownie złożyć wniosek.
Dlaczego to takie ważne?
Program nie tylko odciąża portfele rodziców, ale też daje im elastyczność w wyborze formy opieki. Może to być żłobek, samodzielna opieka w domu albo praca zawodowa z dodatkowym wsparciem finansowym. Co istotne, pieniądze mogą otrzymać zarówno matki, jak i ojcowie, co sprzyja równemu podziałowi obowiązków w rodzinie.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku od 1 do 3 lat, możesz skorzystać z programu już teraz. Wystarczy złożyć wniosek, by uzyskać od kilkuset do nawet 2700 zł miesięcznie dodatkowego wsparcia. To szansa na pokrycie kosztów żłobka, odciążenie domowego budżetu czy większą swobodę w organizacji opieki nad dzieckiem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.