Bez tego nie wjedziemy do UK! Nowe zasady dziś weszły w życie
Koniec okresu przejściowego dla turystów i przedsiębiorców latających na Wyspy. Od środy 25 lutego przewoźnicy mają obowiązek wyrzucać z kolejki każdego pasażera, który nie wykupił cyfrowej autoryzacji wjazdu
Polska ambasada w Londynie wydała pilny komunikat: od 25 lutego 2026 roku wchodzi w życie pełne i rygorystyczne egzekwowanie systemu Electronic Travel Authorisation (ETA). Polska, obok 85 innych państw, znalazła się na liście krajów, których obywatele muszą posiadać to zezwolenie przed przekroczeniem brytyjskiej granicy. Dotyczy to wyjazdów turystycznych, biznesowych oraz odwiedzin u rodziny trwających do 6 miesięcy.
Przewoźnicy nie będą brać pasażerów bez kodu
Choć system ETA działał już wcześniej, dotychczasowe kontrole nie zawsze były skrupulatne. Od dziś sytuacja ulega diametralnej zmianie. Linie lotnicze, promowe oraz kolejowe (Eurostar) zostały zobowiązane do odmowy wpuszczenia na pokład osób bez ważnego zezwolenia. Brak dokumentu w systemie elektronicznym oznacza koniec podróży już na etapie odprawy na lotnisku lub w porcie.
Autoryzacja kosztuje 16 funtów (około 80 zł) i jest przypisana do konkretnego paszportu. Dokument zachowuje ważność przez 2 lata lub do momentu wygaśnięcia paszportu. Co ważne, ETA muszą posiadać wszyscy podróżni, w tym również małoletni. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby posiadające brytyjski paszport, status osiedleńca (Settled Status) lub mieszkające na stałe w Irlandii.
Pułapka na lotniskach Luton i Stansted
Ważną informacją dla pasażerów transferowych jest kwestia stref tranzytowych. Podróżni lecący przez Heathrow lub Manchester, którzy nie opuszczają strefy tranzytowej, nie potrzebują ETA. Jednak w przypadku tanich linii latających na lotniska takie jak Luton czy Stansted, gdzie często konieczne jest ponowne nadanie bagażu lub przejście przez kontrolę graniczną, posiadanie ETA jest absolutnie obowiązkowe.
Osoby planujące podróż do Wielkiej Brytanii powinny zastosować się do następujących kroków:
-
Pobierz aplikację UK ETA: To najszybszy sposób na złożenie wniosku. Możesz go również wypełnić przez oficjalną stronę rządową GOV.UK.
-
Przygotuj paszport i 16 funtów: Podczas wypełniania wniosku musisz podać dane paszportowe, dane kontaktowe, dołączyć aktualne zdjęcie i uiścić opłatę kartą płatniczą.
-
Złóż wniosek z wyprzedzeniem: Choć większość decyzji wydawana jest w ciągu kilku minut, w niektórych przypadkach proces może potrwać dłużej. Nie czekaj do dnia wylotu.
-
Sprawdź ważność paszportu: Jeśli Twój paszport wygasa za kilka miesięcy, Twoja ETA straci ważność razem z nim. W takim przypadku po wyrobieniu nowego dokumentu będziesz musiał ponownie zapłacić 16 funtów za nowe zezwolenie.
-
Zadbaj o bliskich: Pamiętaj, że dzieci również muszą mieć własną autoryzację. Możesz złożyć wniosek w ich imieniu przez tę samą aplikację.
-
Weryfikuj przesiadki: Jeśli Twoja podróż zakłada zmianę lotniska w Londynie (np. ze Stansted na Gatwick), musisz mieć ETA, ponieważ będziesz fizycznie przekraczać brytyjską granicę.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.