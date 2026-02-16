Bezpieczeństwo na drogach. Polska wśród liderów poprawy w UE
Polska należy do wąskiej grupy państw Unii Europejskiej, które realnie zbliżają się do celu zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 50 procent do 2030 roku. Taką ocenę przedstawiła Komisja Europejska w najnowszym raporcie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednocześnie kraj wciąż pozostaje powyżej unijnej średniej pod względem liczby ofiar na drogach.
Komisja Europejska: Polska skutecznie ogranicza liczbę ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
Bezpieczeństwo na drogach pozostaje jednym z kluczowych wyzwań w polityce transportowej Unii Europejskiej. Od 2019 roku wszystkie państwa członkowskie realizują wspólny cel, jakim jest znaczące ograniczenie liczby śmiertelnych wypadków. Najnowsze dane Komisji Europejskiej pokazują, że postęp w tym obszarze jest nierównomierny, a Polska znajduje się w grupie krajów notujących wyraźną poprawę.
Co mówią dane Komisji Europejskiej?
Według raportu KE w 2024 roku na drogach Unii Europejskiej zginęło 19,9 tys. osób. To o 440 ofiar mniej niż w 2023 roku, co oznacza spadek o około 2 procent. W porównaniu z 2019 rokiem liczba ofiar śmiertelnych w UE zmniejszyła się łącznie o 12 procent.
Komisja podkreśla jednak, że dane te nie oddają w pełni sytuacji w poszczególnych krajach. Różnice między państwami członkowskimi pozostają znaczne, zarówno pod względem tempa zmian, jak i aktualnego poziomu bezpieczeństwa.
Polska w grupie krajów z wyraźnym postępem
Polska została wskazana jako jedno z nielicznych państw, które skutecznie realizują cel na 2030 rok. Od 2019 roku liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w naszym kraju spadła o około jedną trzecią. Podobny poziom postępu Komisja Europejska odnotowała jedynie w Belgii, Bułgarii, Danii, Litwie, Malcie i Słowenii.
Jednocześnie KE zwraca uwagę, że mimo pozytywnego trendu Polska nadal zmaga się z poważnymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Jak wypadają inne państwa?
Raport pokazuje duże rozbieżności między krajami UE. W niektórych państwach, takich jak Irlandia i Estonia, liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wzrosła. W innych, m.in. we Francji, Holandii i Włoszech, poprawa była niewielka.
W 2024 roku wskaźnik śmiertelności wahał się od 20 zgonów na milion mieszkańców w Szwecji do 78 w Rumunii. Średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 45 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.
Pozycja Polski na tle UE
Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ofiar śmiertelnych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. W 2024 roku odnotowano 52 zgony na milion mieszkańców, co plasuje nasz kraj powyżej unijnej średniej.
Wyższy wskaźnik śmiertelności miały m.in. Portugalia, Łotwa, Chorwacja, Grecja, Bułgaria i Rumunia. Z kolei do najbezpieczniejszych państw pod tym względem należą Szwecja, Dania i Irlandia Północna.
Co to oznacza dla kierowców i pieszych?
Dane Komisji Europejskiej potwierdzają, że działania podejmowane w Polsce przynoszą efekty, ale nie oznacza to końca problemów. Eksperci wskazują, że dalsze ograniczanie liczby ofiar wymaga konsekwentnego egzekwowania przepisów, poprawy infrastruktury oraz działań edukacyjnych skierowanych do kierowców, pieszych i rowerzystów.
Realizacja celu na 2030 rok będzie zależeć nie tylko od zmian systemowych, ale także od codziennych zachowań uczestników ruchu drogowego.
Inne źródła: Polska Agencja Prasowa (PAP)
