Bezpieczne płatności kartą. Jak chronić swoje pieniądze przy sklepowym terminalu
W Polsce już niemal 60% transakcji odbywa się bezgotówkowo. Choć płacenie kartą stało się naszą codziennością, rutyna często osłabia czujność, co starają się wykorzystać oszuści. Aby uniknąć utraty środków, warto przypomnieć sobie kilka kluczowych zasad bezpieczeństwa, które chronią nas przed błędami i kradzieżą
Nie spuszczaj terminala z oczu
Najważniejszą zasadą podczas zakupów jest pełne skupienie w momencie przykładania karty lub telefonu do czytnika. Częstym błędem jest brak weryfikacji kwoty wyświetlanej na ekranie urządzenia. Zdarza się, że kasjerzy podają terminal odwrócony tyłem lub sami wpisują sumę do zapłaty. Wystarczy jedna pomyłka i dodatkowe zero, by zamiast 25 zł, z konta zniknęło 250 zł.
Pamiętaj, że masz prawo widzieć wyświetlacz przed dokonaniem płatności zbliżeniowej. Jeśli sprzedawca prosi o podanie karty, nigdy nie pozwalaj na wyniesienie jej na zaplecze lub poza zasięg Twojego wzroku. Jedyną osobą uprawnioną do wpisywania kodu PIN jest właściciel karty – nigdy nie podawaj go na głos.
Jak stworzyć bezpieczny kod PIN?
Kod PIN to Twoja najważniejsza linia obrony, pod warunkiem że nie jest on oczywisty. Eksperci ds. bezpieczeństwa ostrzegają przed używaniem kombinacji, które łatwo odgadnąć na podstawie ogólnodostępnych informacji. Najgorszym wyborem są daty urodzenia, numery telefonów oraz proste sekwencje cyfr, takie jak 1234, 1111 czy 0000.
Kardynalnym błędem, szczególnie wśród osób starszych, jest zapisywanie kodu PIN na kartce i przechowywanie jej w portfelu obok karty. W przypadku kradzieży lub zgubienia portfela, złodziej otrzymuje natychmiastowy dostęp do wszystkich zgromadzonych na koncie oszczędności. Jeśli masz problem z zapamiętaniem ciągu cyfr, skorzystaj z mnemotechnik lub bezpiecznych menedżerów haseł w telefonie.
Tych zasad warto przestrzegać:
-
Zawsze sprawdzaj kwotę na wyświetlaczu: Zanim zbliżysz kartę do terminala, upewnij się, że wpisana suma zgadza się z paragonem.
-
Ustaw limity dzienne: Wejdź do aplikacji swojego banku i ustaw maksymalny limit płatności bezgotówkowych oraz wypłat z bankomatów. To ograniczy straty, jeśli karta wpadnie w niepowołane ręce.
-
Zmień słaby PIN: Jeśli Twój kod to data urodzenia lub prosta sekwencja cyfr, zmień go jak najszybciej w bankomacie lub serwisie transakcyjnym.
-
Zasłaniaj klawiaturę: Nawet jeśli wydaje Ci się, że nikt nie patrzy, podczas wpisywania PIN-u zawsze osłaniaj terminal drugą ręką lub portfelem.
