Bezpłatne autobusy i ciepła herbata. Warszawa reaguje na silne mrozy
Silne mrozy nie odpuszczają, dlatego Warszawa uruchamia dodatkowe działania pomocowe. W sobotę wieczorem na ulice stolicy wyjadą bezpłatne autobusy grzewcze, a w kluczowych punktach miasta dostępne będą ogrzewane namioty z ciepłymi napojami dla mieszkańców.
Zima nie odpuszcza. Warszawa uruchamia bezpłatne autobusy grzewcze i namioty z ciepłymi napojami
Utrzymujące się silne mrozy skłoniły władze Warszawy do uruchomienia dodatkowych działań pomocowych. W sobotę wieczorem na ulice stolicy wyjadą bezpłatne autobusy grzewcze, a w kluczowych punktach miasta staną ogrzewane namioty z ciepłymi napojami. Miasto apeluje, by w czasie niskich temperatur reagować na osoby potrzebujące pomocy.
Bezpłatne autobusy grzewcze przez całą noc
Jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, w sobotę od godziny 18.00 Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dwie specjalne linie autobusów grzewczych:
„OGRZEJ SIĘ – linia A” oraz „OGRZEJ SIĘ – linia B”.
Autobusy będą kursowały przez całą noc, a ostatni odjazd z pętli zaplanowano na godzinę 9.00 w niedzielę. Pojazdy zatrzymają się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, umożliwiając mieszkańcom ogrzanie się i chwilowy odpoczynek od mrozu.
Dokładna trasa „OGRZEJ SIĘ – linia A”
Linia A pojedzie trasą:
Dworzec Centralny 23 (jezdnia północna) – Emilii Plater – Aleje Jerozolimskie – Aleja Prymasa Tysiąclecia – Górczewska – Leszno – Okopowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – jezdnia północna Dworca Centralnego – Dworzec Centralny 23.
Trasa obejmuje centralne i zachodnie rejony miasta, w tym okolice dużych węzłów komunikacyjnych.
Dokładna trasa „OGRZEJ SIĘ – linia B”
Linia B będzie kursować trasą:
Plac Hallera 12 – Jagiellońska – św. Cyryla i Metodego – Targowa – J. Zamoyskiego – Lubelska – Bliska – Żupnicza – Chodakowska – Stanisławowska – J. Dwernickiego – Wiatraczna – Grochowska – J. Zamoyskiego – Targowa – Aleja „Solidarności” – Jagiellońska – Plac Hallera 12.
Ta linia obejmie przede wszystkim Pragę Północ, Pragę Południe oraz rejon Grochowa.
Ogrzewane namioty z herbatą i kawą
Dodatkowo Państwowa Straż Pożarna ustawiła pięć ogrzewanych namiotów, w których mieszkańcy mogą napić się ciepłej herbaty lub kawy.
W sobotę i niedzielę namioty będą działać w godzinach 10.00–18.00, a od poniedziałku – codziennie od 6.00 do 18.00, aż do odwołania.
Namioty zlokalizowano w następujących miejscach:
- przy stacji metra Centrum,
- na Rondzie Wiatraczna (między ul. Grochowską a al. Waszyngtona),
- przy skrzyżowaniu al. Solidarności i ul. Targowej,
- przy stacji Metro Wilanowska,
- na skrzyżowaniu ul. Marymonckiej i Żeromskiego w rejonie metra Słodowiec.
Silny mróz w całym kraju
Według danych IMGW, noc z soboty na niedzielę nadal będzie bardzo mroźna. Na południowym wschodzie kraju temperatury mogą spaść do –16 stopni Celsjusza, w centrum do około –11 stopni, a nad morzem od –4 do 0 stopni. Na Pomorzu prognozowane są intensywne opady śniegu, a wiatr może osiągać w porywach nawet 85 km/h na Wybrzeżu.
IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla ośmiu województw.
Apel służb: reagujmy na osoby potrzebujące
W związku z mrozami Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poleciło wojewodom wzmocnienie działań pomocowych. Policja i inne służby prowadzą kontrole pustostanów, parków, ogrodów działkowych i miejsc, gdzie mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem.
Na stronie Policji dostępna jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, gdzie można zgłosić przypadek „osoby bezdomnej wymagającej pomocy”, wskazując dokładną lokalizację.
Podsumowanie
Bezpłatne autobusy grzewcze, ogrzewane namioty i wzmocnione patrole to elementy miejnego systemu pomocy na czas silnych mrozów. Miasto apeluje, by nie pozostawać obojętnym i reagować, gdy ktoś może potrzebować wsparcia
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.