Bezpłatne sanatorium z ZUS i zwrot za dojazd. Jak zyskać darmowy turnus rehabilitacyjny
Polscy pacjenci masowo szturmują uzdrowiska, co generuje ogromne, wielomiesięczne kolejki w Narodowym Funduszu Zdrowia. Mało kto jednak wie, że obok częściowo płatnych turnusów z NFZ, wymagających poświęcenia urlopu wypoczynkowego, istnieje alternatywa finansowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Turnus w sanatorium z ZUS jest w całości darmowy, instytucja zwraca pieniądze za dojazd, a na czas wyjazdu pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie L4. Z tej opcji mogą skorzystać pracownicy zagrożeni utratą zdolności do pracy oraz osoby pobierające określone świadczenia
Sanatorium na NFZ: wysokie koszty, kolejki i brak L4
Leczenie uzdrowiskowe w Polsce cieszy się ogromną popularnością, co potwierdzają oficjalne dane. Tylko w pierwszym półroczu ubiegłego roku z leczenia sanatoryjnego w ramach NFZ skorzystało 208 116 osób, a na koniec tamtego okresu na potwierdzenie skierowania wciąż oczekiwało 88 621 pacjentów. Wydatki funduszu na ten cel wyniosły wtedy 895 429,84 zł, przy budżecie zakładającym 983 271,00 zł.
Standardowy turnus z NFZ trwa 21 dni, jednak wiąże się z istotnymi niedogodnościami dla osób aktywnych zawodowo. Na taki wyjazd lekarz nie może wystawić zwolnienia lekarskiego L4. Pracownik musi więc wykorzystać urlop wypoczynkowy, na co pracodawca – w myśl przepisów Kodeksu pracy – nie musi wyrazić zgody, jeśli nieobecność spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
Ponadto pobyt w placówce NFZ jest częściowo odpłatny. Stawki zależą od standardu pokoju oraz pory roku – wyjazdy wiosenno-letnie są droższe. Przykładowo, w okresie od 1 maja do 30 września 2026 roku doba w pokoju jednoosobowym kosztuje 40,90 zł, podczas gdy od 30 kwietnia do 1 października cena wynosi 32,60 zł za dobę.
Sanatorium z ZUS: w całości za darmo i na zwolnieniu lekarskim
Zupełnie inne warunki oferuje ZUS w ramach prewencji rentowej. Rehabilitacja w tym trybie trwa najczęściej 24 dni i jest w całości darmowa. Państwo pokrywa koszty zabiegów, wyżywienia, zakwaterowania, a także zwraca pacjentom pieniądze za dojazd do uzdrowiska. Co kluczowe dla zatrudnionych, na czas turnusu przysługuje pełne L4, więc pracownik nie traci ani jednego dnia ze swojego urlopu wypoczynkowego.
Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale dzięki rehabilitacji mają szansę ją odzyskać. Dodatkowo wymagane jest spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:
Posiadanie ubezpieczenia w ZUS i czynna praca zawodowa,
Przebywanie na zasiłku chorobowym lub pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego,
Pobieranie renty okresowej z tytułu niezdolności do pracy.
Szansa na wyjazd pojawia się również dla osób, które dopiero starają się o rentę lub świadczenie rehabilitacyjne, a także dla tych, którzy przebywają na L4 i podczas kontroli u lekarza orzecznika ZUS zostali zakwalifikowani jako wymagający rehabilitacji.
W sanatoriach ZUS nie leczy się wszystkich chorób. Programem prewencji rentowej objęte są wyłącznie konkretne schorzenia: narządu ruchu (w tym wczesna rehabilitacja powypadkowa), układu krążenia, układu oddechowego, schorzenia psychosomatyczne, onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, a także schorzenia narządu głosu oraz ośrodkowego układu nerwowego.
Aby rozpocząć procedurę, należy wypełnić wniosek PR-4. Lekarz prowadzący pacjenta uzupełnia część medyczną, po czym dokument składa się w oddziale ZUS. Dla ułatwienia, w przypadku osób przebywających na L4 lub przechodzących prewencję rentową, wniosek może zostać wystawiony i przesłany przez lekarza całkowicie elektronicznie, bez konieczności drukowania papierowych pism. Ostateczną decyzję o skierowaniu do uzdrowiska podejmuje zawsze orzecznik ZUS – lekarz bądź fizjoterapeuta.
