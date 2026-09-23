Bezrobocie w Polsce idzie w górę. GUS potwierdza 5,8 procent i rosnącą liczbę osób bez prawa do zasiłku
Mimo optymistycznych prognoz wzrostu gospodarczego i przewidywanego przyspieszenia PKB do 3,8 proc. w 2026 roku, polski rynek pracy wysyła niepokojące sygnały. Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował najnowsze dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego za sierpień. Wskaźnik ukształtował się na poziomie 5,8 procent, co oznacza wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (5,5 proc.). W urzędach pracy zarejestrowanych jest już 911 tysięcy osób, a liczba bezrobotnych wzrosła w ciągu miesiąca o 3,1 tysiąca.
Mniej ofert z sektora prywatnego i ponad 790 tysięcy osób bez wsparcia
Szczegółowa analiza statystyk GUS ujawnia pogłębiający się problem strukturalny. Aż 794,4 tysiąca zarejestrowanych bezrobotnych nie posiada prawa do zasiłku, co stanowi wzrost o 69,1 tysiąca osób w ujęciu rocznym. Jednocześnie pracodawcy zgłaszają wyraźnie mniej wolnych miejsc pracy. W sierpniu do urzędów trafiło zaledwie 35,3 tysiąca nowych ofert – to o 4 tysiące mniej niż rok wcześniej i o 3,6 tysiąca mniej niż w lipcu. Za spadek odpowiada przede wszystkim sektor prywatny, który zgłosił o 2,7 tysiąca mniej wakatów rok do roku.
Zasady rejestracji, przyznawania statusu bezrobotnego oraz prawa do świadczeń regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 735 z późn. zm.). Eksperci zwracają uwagę, że topniejąca liczba ofert z sektora prywatnego przy jednoczesnym braku osłon finansowych dla większości bezrobotnych stawia instytucje rynku pracy przed dużym wyzwaniem organizacyjnym i aktywizacyjnym.
Sytuacja na stołecznym rynku pracy. Co dane oznaczają dla Woli, Mokotowa i Śródmieścia?
Choć Warszawa na tle reszty kraju utrzymuje relatywnie niską stopę bezrobocia, niekorzystny trend spadku liczby nowych wakatów dotyka również stołecznych przedsiębiorców. W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy oraz na lokalnym rynku rekrutacyjnym odczuwalne jest spowolnienie. Firmy zlokalizowane w głównych dzielnicach biznesowych i handlowych – na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu – wstrzymują nowe procesy rekrutacyjne i bardziej rygorystycznie podejmują decyzje o zastępowaniu odchodzących pracowników.
Sektor usługowy oraz korporacyjny w stolicy odczuwa presję wzrostu kosztów operacyjnych, co przekłada się na mniejszą liczbę ofert dla osób poszukujących pierwszej pracy oraz specjalistów zmieniających zatrudnienie. W efekcie okres poszukiwania nowego zajęcia przez mieszkańców Mokotowa czy Woli ulega zauważalnemu wydłużeniu.
Jak krok po kroku zadbać o swoją pozycję na rynku pracy w okresie wzrostu bezrobocia
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą odnaleźć się na chłodniejszym rynku pracy:
- Zarejestruj się w urzędzie pracy natychmiast po utracie zatrudnienia – uzyskasz ubezpieczenie zdrowotne i dostęp do szkoleń, nawet jeśli nie przysługuje Ci zasiłek.
- Monitoruj oferty z sektora publicznego i prywatnego na Woli, Mokotowie oraz w Śródmieściu – dywersyfikuj kanały poszukiwania pracy i korzystaj z portali branżowych.
- Skorzystaj z instrumentów aktywizacyjnych i bonów szkoleniowych – fundusze z urzędu pracy pozwalają na podniesienie kwalifikacji w poszukiwanych zawodach.
- Przeanalizuj swoje oszczędności na przypadek dłuższego poszukiwania etatu – z uwagi na brak zasiłku dla ponad 80 proc. bezrobotnych, poduszka finansowa jest kluczowa.
- Dostosuj dokumenty aplikacyjne do konkretnych wymagań pracodawców – przy mniejszej liczbie wakatów rośnie konkurencja na jedno miejsce pracy.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.