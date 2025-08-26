Bezrobocie w Polsce najwyższe od miesięcy. Co dalej z rynkiem pracy?
Bezrobocie w Polsce ponownie rośnie. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w lipcu 2025 roku stopa bezrobocia wyniosła 5,4 proc., wobec 5,2 proc. w czerwcu. W urzędach pracy zarejestrowanych było już ponad 830 tysięcy osób, a liczba nowych bezrobotnych przekroczyła 108 tysięcy. Choć według danych BAEL sytuacja wygląda nieco lepiej, eksperci alarmują, że rynek pracy staje przed coraz poważniejszymi wyzwaniami.
Bezrobocie w Polsce rośnie. GUS podał najnowsze dane
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji na rynku pracy. W lipcu 2025 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wzrosła do 5,4 proc., wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej. To oznacza, że liczba osób bez pracy ponownie się zwiększyła, a rynek pracy staje przed nowymi wyzwaniami.
Więcej bezrobotnych niż miesiąc wcześniej
Z danych GUS wynika, że w lipcu w urzędach pracy było zarejestrowanych 830,8 tys. osób, podczas gdy w czerwcu liczba ta wynosiła 797 tys. To wzrost o ponad 33 tys. bezrobotnych w skali miesiąca. Znacząco wzrosła także liczba nowo rejestrujących się – z 85,3 tys. w czerwcu do aż 108,4 tys. w lipcu.
Resort rodziny, pracy i polityki społecznej już wcześniej prognozował, że stopa bezrobocia w lipcu sięgnie 5,4 proc., co ostatecznie potwierdziły statystyki GUS.
Bezrobocie według BAEL znacznie niższe
Nieco inaczej wygląda sytuacja, jeśli spojrzeć na dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), które obejmuje także osoby niezgłaszające się do urzędów pracy. Według BAEL w II kwartale 2025 roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 2,8 proc., wobec 3,4 proc. w pierwszym kwartale i 2,7 proc. w analogicznym okresie roku 2024.
Jednocześnie współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale osiągnął 58,3 proc., a wskaźnik zatrudnienia – 56,7 proc., co oznacza lekki wzrost w porównaniu z poprzednimi miesiącami.
Sprzedaż hurtowa także w górę
Oprócz danych o bezrobociu GUS poinformował także o wynikach sprzedaży hurtowej przedsiębiorstw. W lipcu sprzedaż w tym sektorze wzrosła o 1,8 proc. rok do roku, po wzroście o 0,4 proc. w czerwcu. W ujęciu miesiąc do miesiąca odnotowano jeszcze większy wzrost – o 3 proc.
Z kolei sprzedaż hurtowa firm handlowych wzrosła o 2,4 proc. rdr i o 3,1 proc. mdm, co wskazuje na poprawę aktywności gospodarczej mimo rosnących problemów na rynku pracy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.