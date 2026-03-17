Bezwzględny limit alkoholu w Polsce. Nowe rygorystyczne przepisy
Ministerstwo Infrastruktury szykuje prawdziwe trzęsienie ziemi dla uczestników ruchu drogowego. Już za niespełna 6 miesięcy na polskich drogach zacznie obowiązywać całkowicie nowe, niezwykle restrykcyjne prawo, które zrównuje dopuszczalny limit alkoholu w organizmie z absolutnym zerem. Kogo dokładnie obejmą te bezlitosne przepisy, w jaki sposób funkcjonariusze policji będą weryfikować status kierującego podczas rutynowej kontroli, oraz jakie gigantyczne konsekwencje finansowe i prawne czekają na osoby, które złamią nowe reguły tak zwanego okresu próbnego?
Koniec z tolerancją do 0,19 promila. Nadchodzi historyczna rewolucja w przepisach
Przez całe dekady polscy kierowcy przyzwyczaili się do stałych, niezmiennych progów trzeźwości. Obecne przepisy jasno wskazują, że wynik do 0,19 promila alkoholu we krwi oznacza stan pełnej trzeźwości w świetle prawa. Z kolei przedział od 0,2 do 0,5 promila kwalifikowany jest jako stan po użyciu alkoholu, a jazda z takim wynikiem stanowi bardzo poważne wykroczenie. Przekroczenie bariery 0,5 promila oznacza już stan nietrzeźwości, co automatycznie traktowane jest przez organy ścigania jako przestępstwo zagrożone surową karą pozbawienia wolności. Te zasady wkrótce przestaną jednak dotyczyć 1, bardzo konkretnej i licznej grupy uczestników ruchu drogowego.
Zgodnie z najnowszym pakietem nowelizacji kodeksu drogowego, wprowadzony zostaje bezwzględny limit 0,0 promila. To oznacza absolutny zakaz spożywania nawet minimalnych ilości trunków przed wejściem za kierownicę. Co więcej, ustawodawca nie ograniczył się wyłącznie do napojów wyskokowych. Nowe, drakońskie zasady określają również limit 0,0 ng/ml dla wszelkich substancji odurzających i środków działających podobnie do alkoholu. Nowe przepisy wejdą w życie dokładnie 3 września 2026 roku. Oznacza to, że osoby planujące w najbliższym czasie egzaminy w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, muszą przygotować się na całkowicie nową, znacznie bardziej rygorystyczną rzeczywistość prawną.
Okres próbny pod specjalnym nadzorem. Kogo dokładnie dotyczy zasada 0,0?
Restrykcyjny limit nie obejmie wszystkich kierowców, lecz zostanie nałożony w ramach tak zwanego okresu próbnego dla osób, które dopiero co uzyskały uprawnienia do prowadzenia pojazdów. Definicja młodego kierowcy została w nowych przepisach podzielona na 2 odrębne kategorie wiekowe. W przypadku nastolatków, którzy pomyślnie zdadzą egzamin państwowy w wieku 17 lat, rygorystyczny okres próbny potrwa aż 3 lata, ale zakończy się nie później niż w momencie ukończenia przez nich 20 roku życia. Z kolei kandydaci, którzy zdobędą swoje 1 prawo jazdy w wieku minimum 18 lat, zostaną objęci okresem próbnym trwającym równe 2 lata od daty wydania dokumentu.
Weryfikacja tego faktu podczas kontroli drogowej będzie dla patroli policji niezwykle prosta i błyskawiczna. Informacja o objęciu danego kierowcy okresem próbnym zostanie fizycznie zakodowana bezpośrednio na blankiecie prawa jazdy. Ustawodawca przewidział do tego celu specjalny ciąg cyfr. Kod 112 zostanie trwale nadrukowany w rubryce numer 12 na rewersie dokumentu. Widząc ten zapis, funkcjonariusz będzie miał 100 procentową pewność, że w stosunku do legitymowanej osoby musi zastosować limit 0,0 promila, a jakikolwiek ułamek wykazany na alkomacie będzie wiązał się z natychmiastowym zatrzymaniem uprawnień.
Statystyki przerażają służby. Dlaczego rząd sięga po tak radykalne środki?
Wprowadzenie tak ekstremalnych obostrzeń nie jest przypadkiem, lecz bezpośrednią i twardą odpowiedzią rządu na dramatyczne dane płynące z komend głównych policji. Policyjne raporty obnażają przerażającą skalę problemu. Tylko w 2025 roku funkcjonariusze zatrzymali na polskich drogach aż 92532 osoby kierujące pod wpływem substancji odurzających. To gigantyczna liczba, która wprost przekłada się na zagrożenie życia tysięcy niewinnych ludzi.
Analitycy do spraw bezpieczeństwa drogowego są absolutnie zgodni: eliminowanie przypadków jazdy na tak zwanym podwójnym gazie, szczególnie w grupie wiekowej o najmniejszym doświadczeniu za kierownicą, jest absolutnym priorytetem państwa. Młodzi kierowcy często wykazują naturalną skłonność do brawury, przeceniania własnych umiejętności oraz chęci zaimponowania rówieśnikom. Połączenie braku praktyki w opanowywaniu kilkutonowego pojazdu w poślizgu z nawet minimalną dawką alkoholu, która opóźnia czas reakcji o cenne milisekundy, to śmiertelna i niszczycielska mieszanka, z którą państwo postanowiło walczyć w sposób bezkompromisowy.
Doświadczony opiekun w aucie i całkowity zakaz pracy zarobkowej
Wyzerowanie dopuszczalnego limitu alkoholu to tylko 1 z 4 potężnych rygorów, z jakimi będą musieli zmierzyć się początkujący adepci sztuki prowadzenia samochodu. Po 1, przez początkowe 6 miesięcy od momentu fizycznego odebrania dokumentu lub do dnia ukończenia 18 roku życia, nastoletni kierowca będzie miał absolutny zakaz samodzielnego poruszania się po drogach publicznych. Taka osoba będzie mogła usiąść za kierownicą wyłącznie w towarzystwie niezwykle doświadczonego opiekuna.
Ustawa bardzo precyzyjnie definiuje, kto może pełnić taką funkcję. Musi to być osoba, która ukończyła minimum 25 lat, posiada uprawnienia kategorii B nieprzerwanie od co najmniej 5 lat, w stosunku do której nie orzeczono żadnych sądowych zakazów prowadzenia pojazdów i która w momencie jazdy jest całkowicie, w 100 procentach trzeźwa. Po 2, nowe przepisy wprowadzają całkowity zakaz komercyjnego wykorzystywania świeżo zdobytych uprawnień przez 17 latków. Oznacza to, że młody kierowca nie znajdzie zatrudnienia jako kierowca w popularnych aplikacjach taksówkarskich, nie będzie mógł pracować jako kurier dostarczający paczki, ani rozwozić jedzenia samochodem z lokalnych restauracji. Zanim system pozwoli mu na pracę zarobkową w transporcie, będzie musiał udowodnić, że potrafi bezpiecznie przetrwać na drodze swój początkowy staż.
Kary za recydywę. Wydłużenie próby i kosztowne, przymusowe kursy
Kierowcy znajdujący się w okresie ochronnym będą monitorowani z niespotykaną dotąd uwagą. Jeśli świeżo upieczony posiadacz prawa jazdy wykaże się rażącą ignorancją dla przepisów i popełni 2 poważne wykroczenia drogowe w czasie trwania próby (na przykład rażące przekroczenie prędkości lub wymuszenie pierwszeństwa), urzędnicy automatycznie, bez żadnego dodatkowego trybu odwoławczego, wydłużą jego okres próbny o kolejne 2 lata. Oznacza to utrzymanie wszystkich restrykcji, w tym limitu 0,0 promila, na znacznie dłuższy czas.
Jeśli sytuacja ulegnie jeszcze większej eskalacji i kierowca w okresie próbnym uzbiera na swoim koncie ponad 12 punktów karnych, konsekwencje uderzą bezpośrednio w jego portfel i wolny czas. Takie przekroczenie będzie równoznaczne z nałożeniem na niego bezwzględnego obowiązku ukończenia dodatkowego, bardzo szczegółowego i przede wszystkim odpłatnego szkolenia praktycznego w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Organizacją tego typu zajęć reedukacyjnych zajmą się Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, a koszt takiego kursu z pewnością pochłonie znaczną część budżetu młodego człowieka.
Co to oznacza dla Ciebie? Nowe obowiązki dla rodziców i potężne ryzyko finansowe
Wejście w życie przepisów zaplanowanych na 3 września 2026 roku całkowicie przemodeluje rzeczywistość wielu polskich rodzin. Co to oznacza dla Ciebie, jeśli jesteś rodzicem nastolatka, który właśnie przygotowuje się do egzaminu? Przede wszystkim musisz przygotować się na potężną zmianę logistyczną. Przez 6 miesięcy to Ty będziesz pełnił funkcję obowiązkowego opiekuna i tak zwanego bezpiecznika. Jeśli pozwolisz swojemu 17 letniemu dziecku pojechać samodzielnie na imprezę lub do szkoły w tym okresie, narażasz się na zatrzymanie jego dokumentu i potężne kary finansowe podczas 1 rutynowej kontroli policji.
Dla samych młodych kierowców zasada 0,0 oznacza absolutne pożegnanie z jakimikolwiek kompromisami. Jeśli rano planujesz wsiąść za kierownicę, by pojechać na uczelnię, a wieczór wcześniej wypiłeś zaledwie 1 piwo, ryzykujesz utratę uprawnień. Nawet śladowe wartości, które dla doświadczonego kierowcy oznaczałyby stan legalny (na przykład 0,05 promila wykazane na urządzeniu pomiarowym jako pozostałość po syropie na kaszel lub cukierku z alkoholem), w przypadku kodu 112 skończą się policyjnym protokołem. Co więcej, jeśli w takim stanie spowodujesz kolizję, Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe natychmiastowo uruchomi procedurę regresu. Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanym pieniądze z polisy OC, ale następnie zażąda od Ciebie zwrotu w 100 procentach wszystkich kosztów, które w przypadku poważnych zdarzeń często sięgają setek tysięcy złotych, wiążąc Cię gigantycznym długiem na cały start w dorosłe życie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.