Białe pojemniki pojawiają się pod blokami. Do środka trafia tylko jeden rodzaj odpadów
W części polskich gmin pojawiają się białe pojemniki na odpady. Samorządy wprowadzają podział szkła na bezbarwne i kolorowe, a do nowych pojemników można wrzucać wyłącznie przezroczyste opakowania szklane. Błędy w segregacji mogą oznaczać wyższe opłaty za odbiór śmieci.
Białe pojemniki na odpady pojawiają się w gminach. Do środka można wrzucać tylko jeden rodzaj śmieci
Na osiedlach i ulicach w części polskich gmin zaczęły pojawiać się białe pojemniki na odpady. Nie jest to nowa frakcja śmieci, ale zmiana w zasadach segregacji szkła. Samorządy wprowadzają podział na szkło bezbarwne i kolorowe, a błędy w segregacji mogą oznaczać wyższe opłaty za odbiór odpadów.
Co się zmienia?
W standardowym systemie segregacji szkło trafia do zielonego pojemnika. Część gmin zdecydowała się jednak na dokładniejszy podział tej frakcji. Od teraz szkło bezbarwne należy wrzucać do pojemników lub worków w kolorze białym, natomiast szkło kolorowe pozostaje w pojemnikach zielonych.
Zmiana obowiązuje tylko tam, gdzie została wprowadzona lokalnym regulaminem. Mieszkańcy są zobowiązani do stosowania się do zasad przyjętych przez swoją gminę.
Fakty i tło sprawy
Podział szkła na bezbarwne i kolorowe funkcjonuje już m.in. w gminach Gizałki, Przemęt oraz Siedlec. W regulaminach utrzymania czystości wskazano, że szkło bezbarwne należy zbierać oddzielnie, w białych pojemnikach lub workach.
Jednocześnie w wielu dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Bydgoszcz, Olsztyn czy Białystok, nadal obowiązuje jedna frakcja szkła zbierana do zielonych pojemników. Oznacza to, że zasady mogą się różnić w zależności od miejsca zamieszkania.
Co można wrzucać do białych pojemników?
Do białych pojemników przeznaczonych na szkło bezbarwne trafiają wyłącznie przezroczyste opakowania szklane. Są to przede wszystkim butelki i słoiki po napojach, żywności oraz kosmetykach, o ile nie są trwale połączone z innymi materiałami.
Przed wyrzuceniem szkło powinno być opróżnione z resztek zawartości. Zaleca się także usunięcie nakrętek i elementów plastikowych, aby nie zanieczyszczać frakcji.
Czego nie wolno wrzucać?
Do białych pojemników nie wolno wrzucać szkła kolorowego ani odpadów, które nie są opakowaniami szklanymi. Niedozwolone są m.in. ceramika, porcelana, talerze, doniczki, lustra, szyby okienne, szkło budowlane, szyby samochodowe, żarówki, świetlówki oraz znicze z woskiem.
Takie odpady należy oddawać do punktów selektywnej zbiórki lub do pojemników przeznaczonych dla innych frakcji, zgodnie z lokalnymi zasadami.
Dlaczego gminy wprowadzają podział szkła?
Szkło bezbarwne ma wyższą wartość surowcową niż szkło kolorowe. Może być przetwarzane wielokrotnie bez utraty jakości i wykorzystywane do produkcji zarówno przezroczystych, jak i kolorowych opakowań. W przypadku szkła kolorowego taka możliwość już nie istnieje.
Dokładniejsza segregacja zwiększa efektywność recyklingu, ogranicza ilość odpadów trafiających na składowiska i pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Decyzja o wprowadzeniu podziału zależy jednak od możliwości technologicznych lokalnych instalacji przetwarzania odpadów.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Mieszkańcy gmin, które wprowadziły białe pojemniki, muszą dokładnie sprawdzić lokalne regulaminy. Błędna segregacja może skutkować podwyższoną opłatą za odbiór odpadów, a w skrajnych przypadkach także karami administracyjnymi.
Samorządy podkreślają, że prawidłowa segregacja szkła pozwala obniżyć koszty systemu gospodarki odpadami i poprawia jakość surowców trafiających do recyklingu.
Podsumowanie
Białe pojemniki na odpady nie oznaczają nowej frakcji, lecz dokładniejszy podział szkła. Obowiązują tylko w wybranych gminach, ale wymagają od mieszkańców większej uwagi przy segregacji. Tam, gdzie zostały wprowadzone, do białych pojemników trafia wyłącznie szkło bezbarwne. Warto sprawdzić lokalne zasady, aby uniknąć błędów i dodatkowych opłat.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.