Biało czerwona Warszawa świętuje 14 lutego. Wielka Defilada Szacunku dla Armii Krajowej.
Dziś przypada 14 lutego 2026 roku a to data szczególna w kalendarzu każdego patrioty. Dokładnie 84 lata temu Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową co zapoczątkowało historię największego podziemnego wojska w okupowanej Europie. Z tej okazji ulicami Warszawy przejdzie uroczysta Defilada Szacunku która połączy pokolenia i przypomni o ofierze tysięcy żołnierzy walczących o wolną Polskę.
Biało czerwony marsz pamięci w 84 rocznicę powstania AK
Uroczystości zaplanowane na 14 lutego 2026 roku rozpoczną się w samym centrum miasta. Defilada Szacunku to inicjatywa która na stałe wpisała się w obchody rocznicowe gromadząc przedstawicieli władz państwowych oraz kombatantów i tysiące mieszkańców. Polska Agencja Prasowa podaje że wymarsz nastąpi z Placu Piłsudskiego skąd kolumna przejdzie historycznym traktem w stronę pomnika Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego w pobliżu Sejmu.
To wydarzenie ma wymiar symboliczny bo 14 lutego 1942 roku był momentem konsolidacji polskiego oporu. W 2026 roku pamięć o tamtych wydarzeniach jest wciąż żywa a udział w defiladzie zadeklarowały liczne grupy rekonstrukcyjne oraz organizacje harcerskie z całego kraju. Chcemy pokazać że etos żołnierzy Armii Krajowej jest fundamentem naszej współczesnej tożsamości, mówią organizatorzy wydarzenia. Stolica w 2026 roku staje się miejscem gdzie historia spotyka się z teraźniejszością w sposób niezwykle podniosły.
Młodzi i weterani ramię w ramię na Trakcie Królewskim
Głównym punktem programu 14 lutego 2026 roku będzie spotkanie ostatnich żyjących świadków historii z dzisiejszą młodzieżą. Defilada Szacunku to nie tylko pokaz historycznych mundurów i uzbrojenia ale przede wszystkim hołd dla konkretnych ludzi. Na trasie przemarszu ustawione zostaną punkty edukacyjne gdzie będzie można poznać biogramy dowódców oraz anonimowych łączniczek i żołnierzy liniowych.
W 2026 roku w uroczystościach wezmą udział oddziały Wojska Polskiego które przejmą tradycję poszczególnych zgrupowań AK. To ważny gest potwierdzający ciągłość polskiej obronności i szacunek dla tradycji oręża podziemnego. Dla wielu warszawiaków obecność na defiladzie 14 lutego 2026 roku to rodzinny obowiązek i okazja do wspólnego odśpiewania hymnu oraz pieśni powstańczych. Miasto w tym dniu przybierze barwy narodowe a na wielu budynkach zawisną kotwice Polski Walczącej.
Jak godnie upamiętnić bohaterów AK w 2026 roku
Uczestnictwo w oficjalnych uroczystościach to tylko jedna z form oddania hołdu. Możesz zrobić o wiele więcej aby pamięć o Armii Krajowej trwała dalej:
Odwiedź groby żołnierzy AK na Powązkach Wojskowych lub lokalnych cmentarzach bo 14 lutego 2026 roku to idealny czas na zapalenie znicza pamięci.
Wywieś flagę narodową przed swoim domem lub w oknie aby podkreślić wagę 84 rocznicy powstania polskiej armii podziemnej.
Wspieraj organizacje zajmujące się opieką nad ostatnimi żyjącymi powstańcami bo w 2026 roku ich potrzeby zdrowotne i bytowe są priorytetem.
Odwiedź Muzeum Armii Krajowej lub Muzeum Powstania Warszawskiego które na 14 lutego 2026 roku przygotowały specjalne ścieżki zwiedzania poświęcone przekształceniu ZWZ w AK.
Rozmawiaj z najmłodszym pokoleniem o wartościach takich jak honor i braterstwo bo to one stanowiły o sile Armii Krajowej w najtrudniejszych latach okupacji.
