Białorusin zatrzymany przez ABW. Usłyszał zarzut szpiegostwa!
Obywatel Białorusi został zatrzymany przez ABW i usłyszał zarzut szpiegostwa przeciwko Polsce. Prokuratura Krajowa informuje, że mężczyzna przekazywał informacje białoruskiej służbie specjalnej, a za swoją działalność otrzymywał wynagrodzenie.
Zarzut szpiegostwa dla Białorusina. Komunikat Prokuratury Krajowej
Prokuratura Krajowa poinformowała o przedstawieniu zarzutów obywatelowi Białorusi podejrzanemu o prowadzenie działalności szpiegowskiej przeciwko Polsce. Sprawa została ujawniona po zatrzymaniu mężczyzny przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku.
Zatrzymanie przez ABW
Do zatrzymania doszło 8 września 2025 roku. Funkcjonariusze ABW, działając w trybie art. 308 kodeksu postępowania karnego, ujęli w Białymstoku Uladzislaua N. – obywatela Białorusi. Został on doprowadzony do prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.
Zarzuty i dowody
Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazywania zebranych informacji białoruskiej służbie specjalnej. Jak podano w komunikacie, ABW zgromadziła materiał dowodowy, w tym o charakterze niejawnym, który wskazuje, że zatrzymany prowadził działalność szpiegowską nie tylko na terenie Polski, ale również Białorusi i Węgier.
Prokuratura ustaliła także, że w zamian za swoją działalność podejrzany otrzymywał wynagrodzenie.
Surowa kara i tymczasowy areszt
Białorusinowi grozi od 5 do 30 lat więzienia. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Kolejny cios w sieć szpiegowską
Sprawa Uladzislaua N. to kolejny element walki polskich służb z działalnością obcych wywiadów na terytorium kraju. Prokuratura podkreśla, że zatrzymanie i postawienie zarzutów to dowód skuteczności działań ABW, która od dłuższego czasu rozbija siatki szpiegowskie działające na rzecz Białorusi i Rosji.
