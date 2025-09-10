Białorusin zatrzymany przez ABW. Usłyszał zarzut szpiegostwa!

10 września 2025 17:31 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Obywatel Białorusi został zatrzymany przez ABW i usłyszał zarzut szpiegostwa przeciwko Polsce. Prokuratura Krajowa informuje, że mężczyzna przekazywał informacje białoruskiej służbie specjalnej, a za swoją działalność otrzymywał wynagrodzenie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zarzut szpiegostwa dla Białorusina. Komunikat Prokuratury Krajowej

Prokuratura Krajowa poinformowała o przedstawieniu zarzutów obywatelowi Białorusi podejrzanemu o prowadzenie działalności szpiegowskiej przeciwko Polsce. Sprawa została ujawniona po zatrzymaniu mężczyzny przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku.

Zatrzymanie przez ABW

Do zatrzymania doszło 8 września 2025 roku. Funkcjonariusze ABW, działając w trybie art. 308 kodeksu postępowania karnego, ujęli w Białymstoku Uladzislaua N. – obywatela Białorusi. Został on doprowadzony do prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Zarzuty i dowody

Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazywania zebranych informacji białoruskiej służbie specjalnej. Jak podano w komunikacie, ABW zgromadziła materiał dowodowy, w tym o charakterze niejawnym, który wskazuje, że zatrzymany prowadził działalność szpiegowską nie tylko na terenie Polski, ale również Białorusi i Węgier.

Prokuratura ustaliła także, że w zamian za swoją działalność podejrzany otrzymywał wynagrodzenie.

Surowa kara i tymczasowy areszt

Białorusinowi grozi od 5 do 30 lat więzienia. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Kolejny cios w sieć szpiegowską

Sprawa Uladzislaua N. to kolejny element walki polskich służb z działalnością obcych wywiadów na terytorium kraju. Prokuratura podkreśla, że zatrzymanie i postawienie zarzutów to dowód skuteczności działań ABW, która od dłuższego czasu rozbija siatki szpiegowskie działające na rzecz Białorusi i Rosji.

