Bieda zagląda w oczy Polakom. Państwo musi zapłacić za Twoje leki i jedzenie, nie tylko gdy jesteś bezrobotny
Drożyzna dobija domowe budżety, a wielu Polaków staje przed dramatycznym wyborem: wykupić receptę czy zrobić zakupy spożywcze. Jest jednak ratunek, o którym wielu wciąż nie wie. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej mają obowiązek wypłacić pieniądze na leki, żywność, a nawet opał. Nie musisz być bezrobotny, by sięgnąć po tę pomoc – liczy się tylko to, ile masz w portfelu.
Sytuacja materialna wielu rodzin staje się krytyczna, ale system pomocy społecznej oferuje koło ratunkowe, które wykracza poza stereotypowe wsparcie dla bezrobotnych. Pomoc pieniężna należy się każdemu, komu „przydarzyło się nieszczęście”, jest ciężko chory lub po prostu nie jest w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb bytowych. Kluczem do uzyskania gotówki są konkretne progi dochodowe.
Zasiłek celowy. Pieniądze na przetrwanie
Najważniejszym narzędziem w walce z ubóstwem jest tzw. zasiłek celowy. To świadczenie, które ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Jeśli Twoje dochody są niskie, państwo może pokryć częściowo lub w całości koszty:
- Żywności.
- Leków i leczenia.
- Opału i odzieży.
- Niezbędnych artykułów domowych oraz drobnych remontów i napraw w mieszkaniu.
- Pogrzebu.
Co istotne, istnieje nawet furtka dla osób, które przekraczają progi dochodowe – to „specjalny zasiłek celowy”, który może być przyznany w uzasadnionych przypadkach, na przykład na zakup drogich leków.
Matematyka biedy. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do wypłaty
Aby otrzymać wsparcie, musisz zmieścić się w sztywnych ramach finansowych określonych przez ustawę. Zasiłek celowy oraz okresowy przysługuje, gdy dochód nie przekracza:
- 1010 zł – w przypadku osoby samotnie gospodarującej.
- 823 zł – na osobę w przypadku rodziny.
Dla osób bezdomnych lub niemających żadnego dochodu i ubezpieczenia, zasiłek celowy może pokryć wydatki na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek okresowy. Gdy choroba zabiera wszystko
Drugą formą wsparcia jest zasiłek okresowy, przyznawany w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia lub w celu nabycia uprawnień do innych świadczeń. Jego wysokość jest ustalana indywidualnie, ale bazuje na różnicy między kryterium dochodowym a faktycznym dochodem osoby lub rodziny. Kwota ta nie może być jednak niższa niż 50 procent tej różnicy.
Co to oznacza dla Ciebie? Nie wstydź się prosić o swoje
Jeśli ledwo wiążesz koniec z końcem, to nie czas na honor, ale na działanie. Oto co musisz zrobić:
- Przelicz dochody: Sprawdź dokładnie, czy Twój miesięczny dochód na rękę mieści się w limicie 1010 zł (samotni) lub 823 zł na osobę w rodzinie. Jeśli tak, masz prawo do pieniędzy.
- Zbieraj dowody: Jeśli brakuje Ci na leki lub opał, gromadź recepty i rachunki. To podstawa do ubiegania się o zasiłek celowy na konkretny wydatek.
- Udaj się do MOPS: Złóż wniosek o zasiłek celowy lub okresowy w swoim lokalnym ośrodku pomocy społecznej. Pamiętaj, że urzędnicy mają możliwość przyznania pomocy nawet w sytuacjach niestandardowych (zasiłek specjalny).
