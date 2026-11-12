Biedronka daje dwie czekolady gratis. Od czwartku rusza promocja 2+2. Policzyłem ile można zaoszczędzić
Od czwartku 12 listopada Biedronka uruchamia promocję 2+2 gratis na czekolady Schogetten. Sprawdziłem warunki nowej oferty i policzyłem, ile rzeczywiście można zaoszczędzić.
Biedronka rozdaje czekolady Schogetten. Promocja zaczyna się 12 listopada
Przeglądając listopadowe promocje Biedronki, zwróciłem uwagę na ofertę dotyczącą czekolad Schogetten. Nie chodzi o zwykłą kilkunastoprocentową obniżkę, ale o akcję, w której za cztery tabliczki płacimy dokładnie tyle, ile normalnie za dwie. Przy obecnych cenach słodyczy taka różnica jest już całkiem zauważalna.
Oferta rusza w czwartek 12 listopada i potrwa do soboty 14 listopada 2026 roku. Obejmuje czekolady Schogetten w opakowaniach po 100 gramów. Standardowa cena jednej tabliczki wynosi 7,99 zł, natomiast przy zakupie czterech sztuk i skorzystaniu z promocji średnia cena spada do niespełna 4 zł.
Lubię takie promocje przede wszystkim za prosty mechanizm. Nie muszę zastanawiać się, czy drugi produkt jest tańszy o 30, 40 czy 60 procent. Wystarczy kupić cztery czekolady, spełnić warunki oferty i otrzymać rabat odpowiadający wartości dwóch tabliczek.
Jest jednak jeden warunek, którego nie pomijam przy planowaniu zakupów. Promocja została przygotowana dla uczestników programu lojalnościowego Moja Biedronka. Bez użycia karty lub aplikacji nie należy zakładać, że rabat zostanie naliczony.
Cztery czekolady za 15,98 zł. Policzyłem, ile zostaje w portfelu
Zamiast skupiać się wyłącznie na dużym napisie „2+2 gratis”, wolę sprawdzić konkretną kwotę na paragonie. W końcu dopiero ona pokazuje, czy promocja rzeczywiście jest atrakcyjna.
W przypadku Schogetten rachunek wygląda następująco:
- Cena jednej czekolady poza promocją: 7,99 zł.
- Cena czterech czekolad bez rabatu: 31,96 zł.
- Cena czterech czekolad w promocji 2+2: 15,98 zł.
- Oszczędność na jednym zestawie: 15,98 zł.
- Średnia cena jednej tabliczki: około 4 zł.
Wyliczenie jest bardzo proste: 4 × 7,99 zł = 31,96 zł. Po odjęciu wartości dwóch gratisowych czekolad zostaje 15,98 zł do zapłaty. Cztery tabliczki za niecałe 16 zł to rzeczywiście połowa standardowego wydatku.
Oczywiście pod warunkiem, że i tak zamierzamy kupić czekoladę. Nie uważam, żeby każda promocja automatycznie oznaczała oszczędność. Jeśli ktoś potrzebuje tylko jednej tabliczki, kupowanie kolejnych trzech wyłącznie dla rabatu niekoniecznie ma sens.
Można dostać nawet sześć czekolad gratis. Biedronka ustaliła limit na kartę
Tutaj znalazłem szczegół, który moim zdaniem zasługuje nauwagę. Biedronka nie ograniczyła promocji do jednego zestawu czterech czekolad. Wprowadziła natomiast dzienny limit sześciu sztuk gratis na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że przy zakupie dwunastu tabliczek można otrzymać rabat odpowiadający wartości sześciu czekolad. Za pozostałe sześć trzeba zapłacić.
Policzyłem również taki wariant. Dwanaście opakowań Schogetten po 7,99 zł kosztuje normalnie 95,88 zł. W promocji, przy sześciu sztukach gratis, kwota spada do 47,94 zł. Łączna oszczędność wynosi zatem dokładnie 47,94 zł.
To już niemała różnica, zwłaszcza dla osób, które kupują słodycze na większe rodzinne spotkanie albo przygotowują zapasy na później.
Warto też pamiętać, że limit jest przypisany do karty, a nie do pojedynczego paragonu. Rozdzielenie zakupów na kilka transakcji w tym samym dniu nie zwiększa przysługującej liczby gratisów.
Jakie smaki Schogetten są dostępne? Zwracam uwagę nie tylko na cenę
Schogetten to charakterystyczne czekolady podzielone na osobne kostki. W odróżnieniu od klasycznej tabliczki nie trzeba łamać ich na kawałki, ponieważ producent przygotowuje je już w formie oddzielnych porcji.
W zestawieniach produktów Biedronki pojawiają się między innymi warianty mleczny, mleczny z orzechami laskowymi oraz truskawkowo-jogurtowy. To trzy dość różne propozycje, więc przy wyborze zwracam uwagę również na skład i rodzaj nadzienia.
Najbardziej uniwersalna jest dla mnie klasyczna mleczna. Pasuje do kawy, herbaty i prostych domowych deserów. Wersja z orzechami ma bardziej wyrazisty charakter, natomiast truskawkowo-jogurtowa jest propozycją dla osób, które wolą słodsze, owocowe nadzienia.
Przy promocjach wielosztukowych sprawdzam jednak jeszcze jedną rzecz: możliwość łączenia różnych wariantów. Sama obecność kilku smaków na półce nie daje pewności, że wszystkie można dowolnie mieszać w jednym zestawie.
Dlatego przed zakupem warto przeczytać oznaczenie przy cenie i upewnić się, które opakowania uczestniczą w akcji. [DO SPRAWDZENIA: czy regulamin promocji Schogetten pozwala na dowolne mieszanie smaków w jednym zestawie 2+2].
Karta Moja Biedronka albo aplikacja. Bez tego promocja nie zadziała
To jeden z tych warunków, które łatwo przeoczyć podczas szybkich zakupów. Na sklepowej półce widzimy duże oznaczenie „2+2 gratis”, ale rabat jest powiązany z programem Moja Biedronka.
W praktyce oznacza to konieczność użycia karty lojalnościowej albo aplikacji podczas zakupów. Najprościej zrobić to przed zakończeniem płatności, żeby mieć pewność, że system powiąże transakcję z właściwym kontem.
Ja w takich sytuacjach sprawdzam przede wszystkim dwie rzeczy: czy zostały zeskanowane wszystkie cztery opakowania oraz czy rabat pojawił się na rachunku. Wolę poświęcić na to kilka sekund przy kasie, niż później zastanawiać się, dlaczego zapłaciłem pełną cenę.
Przy zakupie czterech czekolad po 7,99 zł kwota po naliczeniu promocji powinna wynosić 15,98 zł. Rabat może zostać technicznie rozłożony na poszczególne pozycje, dlatego najważniejsza jest łączna cena zestawu, a nie koniecznie oznaczenie dwóch opakowań jako kosztujących 0 zł.
Jeżeli kwota się nie zgadza, najlepiej wyjaśnić sprawę z obsługą sklepu jeszcze przed odejściem od kasy.
Czy warto kupić osiem albo dwanaście tabliczek? Sprawdziłem trzy warianty
Promocja 2+2 zachęca do większych zakupów, ale nie każdy musi od razu wykorzystywać cały limit. Dlatego przygotowałem trzy warianty, które pokazują, jak zmienia się końcowy rachunek.
|Liczba czekolad
|Bez promocji
|Z promocją
|4 sztuki
|31,96 zł
|15,98 zł
|8 sztuk
|63,92 zł
|31,96 zł
|12 sztuk
|95,88 zł
|47,94 zł
W każdym przypadku oszczędność wynosi 50 procent wartości zestawu. Warunkiem jest oczywiście zakup odpowiedniej liczby produktów, użycie karty albo aplikacji oraz niewykroczenie poza dzienny limit.
Z mojego punktu widzenia najrozsądniej wygląda pierwszy wariant. Cztery tabliczki wystarczą, żeby skorzystać z pełnego mechanizmu promocji, a wydatek nie przekracza 16 zł.
Osiem opakowań ma sens wtedy, gdy rzeczywiście planujemy wykorzystać większą ilość czekolady. Z kolei dwanaście to już zakup, który dobrze wcześniej przemyśleć. Sama możliwość otrzymania sześciu gratisów nie oznacza, że każdy potrzebuje aż tylu słodyczy.
Promocja kończy się 14 listopada
Na koniec zwrócę uwagę na daty. Gazetka Biedronki rozpoczynająca się 12 listopada obejmuje również oferty ważne do 18 listopada, ale nie wszystkie promocje trwają tak długo.
W przypadku czekolad Schogetten akcja 2+2 gratis obowiązuje od czwartku 12 listopada do soboty 14 listopada 2026 roku. To trzy dni na skorzystanie z obniżki.
Jeśli więc planujecie zakup czekolady, warto sprawdzić tę promocję przy najbliższej wizycie w Biedronce.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.