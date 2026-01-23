Biedronka i Lidl będą zamknięte? Klienci są zdezorientowani. Sprawdzamy kalendarz handlowy na niedzielę 25 stycznia
To pytanie zadają sobie tysiące klientów planujących weekendowe zakupy. Czy w najbliższą niedzielę, 25 stycznia 2026 roku, zrobimy zakupy w dużych marketach? Przepisy dotyczące zakazu handlu są skomplikowane, a kalendarz na 2026 rok przewiduje tylko kilka wyjątków. Sprawdzamy, czy w ten weekend sklepy będą otwarte, czy pocałujemy klamkę.
Niedziela handlowa czy niehandlowa? Wyjaśniamy
Zasady są bezlitosne. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje w 2026 roku zaledwie 7 niedziel handlowych. Są one ściśle powiązane z ważnymi świętami (Wielkanoc, Boże Narodzenie) oraz okresami wyprzedaży (styczeń, czerwiec, sierpień).
Niestety, mamy złe wiadomości dla spóźnialskich. Niedziela, 25 stycznia 2026 roku, jest niedzielą NIEHANDLOWĄ.
Oznacza to, że największe sieci handlowe, takie jak:
-
Biedronka
-
Lidl
-
Dino
-
Kaufland
-
Auchan
-
Netto
…będą tego dnia zamknięte. Jeśli planujesz większe zapasy na nadchodzący tydzień, musisz zdążyć w sobotę. Warto pamiętać, że w soboty sklepy często działają w wydłużonych godzinach, nawet do 23:00 lub 23:30.
Gdzie zrobisz zakupy w razie awarii?
Zakaz handlu nie jest jednak całkowity. Ustawa przewiduje szereg wyjątków, dzięki którym w nagłych przypadkach kupisz pieczywo, mleko czy napoje.
W niedzielę 25 stycznia otwarte mogą być:
-
Stacje benzynowe: Oferują coraz szerszy asortyment spożywczy.
-
Żabka i małe sklepy osiedlowe: Pod warunkiem, że za ladą stanie właściciel lub sklep działa na zasadzie franczyzy z wyłączeniami (status placówki pocztowej już nie działa, ale są inne furtki).
-
Apteki i punkty apteczne: Niezbędne w razie choroby.
-
Cukiernie, lodziarnie, kawiarnie: Tutaj zakaz nie obowiązuje.
-
Kwiaciarnie: Otwarte bez ograniczeń.
Kiedy kolejna niedziela handlowa?
Klienci muszą uzbroić się w cierpliwość. Styczeń to miesiąc wyprzedaży, ale ustawodawca przewidział niedzielę handlową zazwyczaj w ostatni weekend miesiąca – jednak w 2026 roku kalendarz ułożył się tak, że na kolejną szansę na zakupy bez ograniczeń poczekamy aż do kwietnia (przed Wielkanocą).
Lepiej więc nie zostawiać zakupów na ostatnią chwilę. Sobotni wieczór to ostatni moment, by odwiedzić dyskonty. W niedzielę pozostaną nam tylko droższe sklepy typu convenience lub wizyta na stacji paliw.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.