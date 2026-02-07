Biedronka ma pilny komunikat do mieszkańców Warszawy
Sieć Biedronka wydała pilny komunikat skierowany do mieszkańców Warszawy. Informacja dotyczy jednego ze sklepów działających na osiedlu Międzynarodowa. Placówka została czasowo zamknięta, a decyzja wzbudziła duże emocje wśród lokalnej społeczności.
Dlaczego Biedronka zamknęła sklep
Jak wynika z oficjalnego komunikatu, po 13 latach działalności sklep Biedronka na osiedlu Międzynarodowa został zamknięty. Powodem nie są problemy finansowe ani spadek liczby klientów. Sieć podkreśla, że sklep od lat był ważnym punktem zakupowym dla mieszkańców.
Co planowała Biedronka
W komunikacie wskazano, że sieć planowała gruntowną modernizację sklepu. Zakres planowanych prac obejmował między innymi:
– trzykrotne zwiększenie powierzchni sprzedaży
– szerszy asortyment i większą dostępność produktów
– rozbudowę oferty świeżych warzyw, owoców, wędlin i serów
– dodatkowe stanowiska samoobsługowe
– wdrożenie elektronicznego systemu cen
– likwidację uciążliwych bramek przy wejściu
Modernizacja miała znacząco poprawić komfort zakupów i dostosować sklep do aktualnych standardów sieci.
Znaczenie sklepu dla mieszkańców
Biedronka podkreśla, że zamknięcie placówki oznacza realne utrudnienia dla mieszkańców osiedla, zwłaszcza osób starszych oraz rodzin z dziećmi. Sklep był przez lata istotnym elementem codziennego funkcjonowania okolicy i jednym z najczęściej odwiedzanych punktów handlowych.
Sieć zaznacza, że decyzja nie była łatwa, a zamknięcie sklepu nie wynikało z jej inicjatywy.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz w okolicy osiedla Międzynarodowa w Warszawie, musisz liczyć się z koniecznością robienia zakupów w innych placówkach sieci lub w konkurencyjnych sklepach. Warto sprawdzić, gdzie znajduje się najbliższa Biedronka oraz czy oferuje ona pełny asortyment znany z zamkniętej lokalizacji.
Dla części mieszkańców, szczególnie seniorów, może to oznaczać dłuższe dojścia i większe utrudnienia w codziennych zakupach.
Czy sklep wróci w nowej formie
Na ten moment Biedronka nie informuje o otwarciu nowej placówki w tej samej lokalizacji. Sieć podkreśla jednak, że była gotowa na inwestycję i rozwój sklepu, gdyby udało się porozumieć w sprawie dalszego najmu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.