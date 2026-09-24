Biedronka odpala dużą promocję. Kochasz pizzę? Możesz ją dorwać aż 70 proc. taniej

24 września 2026 22:46 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od czwartku 24 września w Biedronce obowiązuje promocja na wszystkie mrożone pizze Giuseppe. Przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze, kosztuje o 70 proc. mniej. Klienci mogą dowolnie mieszać warianty, ale przed podejściem do kasy warto sprawdzić warunki oferty.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja potrwa do soboty 26 września. Obejmuje wszystkie mrożone pizze Giuseppe, więc nie trzeba kupować dwóch takich samych smaków. Zgodnie z grafiką promocyjną do skorzystania z obniżki potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.

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70 proc. rabatu dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów. Jeśli obie wybrane pizze kosztują tyle samo, za pierwszą zapłacimy pełną cenę, a za drugą 30 proc. jej ceny. Łącznie za dwa opakowania zapłacimy więc równowartość 1,3 ceny jednej pizzy.

Przy wyborze dwóch różnych wariantów rabat zostanie naliczony od tańszego. To szczegół, który ma znaczenie, jeśli ceny poszczególnych pizz na półce się różnią.

Jest dzienny limit

Oferta pozwala kupić maksymalnie cztery opakowania dziennie na kartę Moja Biedronka, z czego najwyżej dwa zostaną objęte rabatem. Osoba planująca większe zakupy do zamrażarki powinna uwzględnić ten limit, zanim włoży kolejne pizze do koszyka.

Promocja na Giuseppe rozpoczęła się 24 września i ma zakończyć się 26 września. Szczegóły oferty warto sprawdzić także w aktualnej gazetce Biedronki lub przy półce w swoim sklepie.

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