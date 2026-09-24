Biedronka odpala dużą promocję. Kochasz pizzę? Możesz ją dorwać aż 70 proc. taniej
Od czwartku 24 września w Biedronce obowiązuje promocja na wszystkie mrożone pizze Giuseppe. Przy zakupie dwóch opakowań drugie, tańsze, kosztuje o 70 proc. mniej. Klienci mogą dowolnie mieszać warianty, ale przed podejściem do kasy warto sprawdzić warunki oferty.
Promocja potrwa do soboty 26 września. Obejmuje wszystkie mrożone pizze Giuseppe, więc nie trzeba kupować dwóch takich samych smaków. Zgodnie z grafiką promocyjną do skorzystania z obniżki potrzebna jest karta Moja Biedronka lub aplikacja.
Ile naprawdę można zaoszczędzić?
70 proc. rabatu dotyczy drugiego, tańszego produktu, a nie całych zakupów. Jeśli obie wybrane pizze kosztują tyle samo, za pierwszą zapłacimy pełną cenę, a za drugą 30 proc. jej ceny. Łącznie za dwa opakowania zapłacimy więc równowartość 1,3 ceny jednej pizzy.
Przy wyborze dwóch różnych wariantów rabat zostanie naliczony od tańszego. To szczegół, który ma znaczenie, jeśli ceny poszczególnych pizz na półce się różnią.
Jest dzienny limit
Oferta pozwala kupić maksymalnie cztery opakowania dziennie na kartę Moja Biedronka, z czego najwyżej dwa zostaną objęte rabatem. Osoba planująca większe zakupy do zamrażarki powinna uwzględnić ten limit, zanim włoży kolejne pizze do koszyka.
Promocja na Giuseppe rozpoczęła się 24 września i ma zakończyć się 26 września. Szczegóły oferty warto sprawdzić także w aktualnej gazetce Biedronki lub przy półce w swoim sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.