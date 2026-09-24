W piątek ruszy duża promocja w Biedronce. Klienci mogą zrobić zapasy na weekend
Od piątku 25 września Biedronka obniży cenę dwulitrowej Coca-Coli do 6,99 zł za butelkę. Warunek: trzeba kupić dwie sztuki i użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka. Oferta obejmuje Coca-Colę Original oraz Zero Cukru i potrwa tylko do soboty 26 września.
To promocja, przy której część klientów może zdecydować się na zakup kilku butelek od razu. Dwie kosztują łącznie 13,98 zł, czyli 3,50 zł za litr po zaokrągleniu. Na grafice oferty Biedronka podaje cenę 10,95 zł za jedną butelkę bez karty Moja Biedronka lub po przekroczeniu limitu. W porównaniu z tą ceną zakup dwóch opakowań w promocji daje 7,92 zł różnicy.
Ile można kupić w niższej cenie?
Limit wynosi cztery butelki dziennie na kartę Moja Biedronka. Przy zakupie czterech sztuk w ramach promocji rachunek wyniesie 27,96 zł za osiem litrów napoju. Żeby cena 6,99 zł za sztukę została naliczona, trzeba spełnić warunek zakupu dwóch butelek i zeskanować kartę lub aplikację.
Akcja rozpocznie się w piątek 25 września, a zakończy w sobotę 26 września. Warunki i dostępność produktów można sprawdzić w ofercie „Tani weekend” na stronie Biedronki oraz w sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.