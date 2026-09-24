W piątek wieczorem ograniczą wjazd na Saską Kępę. Po meczu mogą zamknąć Most Poniatowskiego

24 września 2026 23:06 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

W piątek 25 września na PGE Narodowym Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Mecz rozpocznie się o godz. 20:45, ale zmiany dla kierowców zaczną się wcześniej. Od 18:30 wjazd na część Saskiej Kępy będzie ograniczony. Po spotkaniu policja może zamknąć Most Poniatowskiego, jeśli wielu kibiców ruszy nim pieszo do centrum.

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Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Utrudnienia dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Kto wjedzie na Saską Kępę?

Ograniczenia będą obowiązywały od godz. 18:30 do 20:45. W tym czasie na wyznaczony obszar wjadą pojazdy osób z identyfikatorem SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy nie będą mogli wjechać do części Saskiej Kępy ograniczonych m.in. Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim.

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To ważna informacja także dla osób, które nie jadą na mecz, lecz wracają w piątek wieczorem do domu albo planują odwiedzić kogoś w tej okolicy. Sam fakt zamieszkania pod wskazanym adresem nie zastępuje identyfikatora SK przy wjeździe samochodem.

Policja może również przed meczem zamknąć Sokolą, a w razie potrzeby także Zamoście i Zamoyskiego. Wtedy objazdami pojadą m.in. autobusy linii 102, 125, 135, 146, 147 i 202. To zmiany warunkowe — ich wprowadzenie będzie zależało od sytuacji na ulicach.

Po meczu możliwe zamknięcie mostu

Po zakończeniu spotkania policjanci czasowo zamkną Aleję Zieleniecką. Około godz. 22:30 mogą zamknąć także Most Poniatowskiego i wiadukt między Rondem Waszyngtona a Rondem de Gaulle’a. Stanie się tak, jeśli duża grupa kibiców będzie wracała pieszo w stronę centrum. Zamknięcie mostu jest możliwością, a nie przesądzoną decyzją.

Jeżeli do niego dojdzie, część autobusów pojedzie przez Most Łazienkowski, a tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 zostaną skierowane na zmienione trasy. Miasto zapowiada wtedy również autobus zastępczy Z99 między Rondem Wiatraczna a Placem Narutowicza.

Kibice z biletem pojadą bezpłatnie

Najprostszy dojazd na stadion to metro M2 do stacji Stadion Narodowy. W pobliżu znajduje się również przystanek kolejowy Warszawa Stadion.

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Osoby z biletem na mecz, zaproszeniem lub akredytacją UEFA mogą od piątku od godz. 6:00 do soboty do godz. 1:00 podróżować bezpłatnie w granicach pierwszej strefy biletowej autobusami, tramwajami, metrem, SKM oraz pociągami Kolei Mazowieckich i WKD. W tym czasie mogą także bezpłatnie zostawić samochód na parkingach Parkuj i Jedź. Po meczu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy i tramwaje, a metro M2 będzie kursować częściej. Warunki bezpłatnych przejazdów i plan dojazdu podało miasto.

Jeśli jedziesz w piątek przez okolice stadionu, sprawdź sytuację tuż przed wyjazdem. O części zamknięć zdecyduje policja na podstawie liczby kibiców na ulicach.

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