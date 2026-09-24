W piątek wieczorem ograniczą wjazd na Saską Kępę. Po meczu mogą zamknąć Most Poniatowskiego
W piątek 25 września na PGE Narodowym Polska zagra z Bośnią i Hercegowiną. Mecz rozpocznie się o godz. 20:45, ale zmiany dla kierowców zaczną się wcześniej. Od 18:30 wjazd na część Saskiej Kępy będzie ograniczony. Po spotkaniu policja może zamknąć Most Poniatowskiego, jeśli wielu kibiców ruszy nim pieszo do centrum.
Kto wjedzie na Saską Kępę?
Ograniczenia będą obowiązywały od godz. 18:30 do 20:45. W tym czasie na wyznaczony obszar wjadą pojazdy osób z identyfikatorem SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Pozostali kierowcy nie będą mogli wjechać do części Saskiej Kępy ograniczonych m.in. Aleją Waszyngtona, Międzynarodową, Aleją Stanów Zjednoczonych i Wałem Miedzeszyńskim.
To ważna informacja także dla osób, które nie jadą na mecz, lecz wracają w piątek wieczorem do domu albo planują odwiedzić kogoś w tej okolicy. Sam fakt zamieszkania pod wskazanym adresem nie zastępuje identyfikatora SK przy wjeździe samochodem.
Policja może również przed meczem zamknąć Sokolą, a w razie potrzeby także Zamoście i Zamoyskiego. Wtedy objazdami pojadą m.in. autobusy linii 102, 125, 135, 146, 147 i 202. To zmiany warunkowe — ich wprowadzenie będzie zależało od sytuacji na ulicach.
Po meczu możliwe zamknięcie mostu
Po zakończeniu spotkania policjanci czasowo zamkną Aleję Zieleniecką. Około godz. 22:30 mogą zamknąć także Most Poniatowskiego i wiadukt między Rondem Waszyngtona a Rondem de Gaulle’a. Stanie się tak, jeśli duża grupa kibiców będzie wracała pieszo w stronę centrum. Zamknięcie mostu jest możliwością, a nie przesądzoną decyzją.
Jeżeli do niego dojdzie, część autobusów pojedzie przez Most Łazienkowski, a tramwaje linii 7, 9, 22 i 24 zostaną skierowane na zmienione trasy. Miasto zapowiada wtedy również autobus zastępczy Z99 między Rondem Wiatraczna a Placem Narutowicza.
Kibice z biletem pojadą bezpłatnie
Najprostszy dojazd na stadion to metro M2 do stacji Stadion Narodowy. W pobliżu znajduje się również przystanek kolejowy Warszawa Stadion.
Osoby z biletem na mecz, zaproszeniem lub akredytacją UEFA mogą od piątku od godz. 6:00 do soboty do godz. 1:00 podróżować bezpłatnie w granicach pierwszej strefy biletowej autobusami, tramwajami, metrem, SKM oraz pociągami Kolei Mazowieckich i WKD. W tym czasie mogą także bezpłatnie zostawić samochód na parkingach Parkuj i Jedź. Po meczu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy i tramwaje, a metro M2 będzie kursować częściej. Warunki bezpłatnych przejazdów i plan dojazdu podało miasto.
Jeśli jedziesz w piątek przez okolice stadionu, sprawdź sytuację tuż przed wyjazdem. O części zamknięć zdecyduje policja na podstawie liczby kibiców na ulicach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.