Ceny drewna opałowego we wrześniu 2026 roku. Sprawdzamy cenniki Lasów Państwowych, składów i marketów
Przed progiem sezonu grzewczego Polacy masowo uzupełniają zapasy opału do kominków i kotłów na paliwo stałe. Ceny surowca we wrześniu 2026 roku są silnie zróżnicowane i zależą przede wszystkim od gatunku drewna, stopnia jego wysuszenia oraz miejsca zakupu. Najtańsze świeże drewno iglaste z Lasów Państwowych można kupić już za około 172 zł za metr sześcienny, podczas gdy za wysuszone, twarde drewno liściaste u prywatnych dostawców trzeba zapłacić nawet do 790 zł za metr przestrzenny.
Różnice w jednostkach m³, mp i mpu oraz normy wilgotności drewna
Porównywanie ofert rynkowych wymaga dokładnego zrozumienia stosowanych jednostek miary. Lasy Państwowe sprzedają drewno w metrach sześciennych (m³), czyli objętości litego drewna bez wolnych przestrzeni. Prywatne składy oraz markety budowlane stosują metry przestrzenne (mp), uwzględniające przerwy między polanami, a także metry przestrzenne układane (mpu) oraz nieukładane/nasypowe (mpn). W efekcie ten sam nominalny metraż oferowany w różnych jednostkach oznacza odmienną, faktyczną ilość opału.
Sprzedaż drewna przez państwowe jednostki regulują zasady handlu wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2024 r. poz. 530 z późn. zm.). Warto pamiętać, że surowce prosto z lasu są świeżo pozyskane i nie nadają się do natychmiastowego spalenia. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) oraz obowiązującymi w większości województw uchwałami antysmogowymi, w piecach i kominkach wolno spalać wyłącznie drewno, którego wilgotność nie przekracza 20 proc. Spalanie wilgotnego drewna powoduje generowanie dymu, trującego smogu oraz groźnego dla instalacji osadu ze smoły.
Twarde drewno liściaste czy iglaste? Ile drewna zużyje dom o powierzchni 100 m²?
Wybierając opał, należy brać pod uwagę kaloryczność poszczególnych gatunków. Gatunki iglaste (sosna, świerk) zawierają dużo żywicy, przez co brudzą komin i dymią. Z kolei twarde drewno liściaste – takie jak grab, buk, dąb czy jesion – spala się wolno, równomiernie i zapewnia najwyższą wartość opałową. Z kolei miękkie gatunki liściaste (lipa, topola) spalają się bardzo szybko, dając znacznie mniej ciepła.
Do ogrzania typowego domu o powierzchni 100 m² w trakcie całego sezonu potrzeba zazwyczaj od 5 do 7 m³ drewna. Rzeczywiste zużycie zależy jednak od poziomu izolacji budynku:
- Nowy, dobrze ocieplony dom: zużycie około 3,5 m³ drewna na sezon.
- Dom o przeciętnym standardzie ocieplenia: zużycie od 5 do 7 m³ drewna.
- Stary, nieocieplony budynek: zapotrzebowanie sięgające od 16 do nawet 19 m³ rocznie.
Jak krok po kroku przeliczyć zapotrzebowanie na opał przed zimą
Zobacz zestaw practicalnych porad, które pomogą oszacować wydatki i kupić odpowiednią ilość drewna:
- Ustal roczne zapotrzebowanie energetyczne budynku – dobrze zaizolowany dom 100 m² zużywa około 10 000 kWh rocznie, a nieocieplony do 18 000 kWh.
- Uwzględnij wartość opałową gatunku – przykładowo 1 m³ suchego buku dostarcza średnio 2030 kWh energii cieplnej.
- Podziel zapotrzebowanie domu przez wartość opałową – dla domu wymagającego 10 000 kWh wychodzi około 4,9 m³ suchego drewna bukowego.
- Zweryfikuj jednostkę stosowaną przez sprzedawcę – pamiętaj, że 1 mp układany (mpu) zawiera więcej drewna niż 1 mp nasypowy (mpn).
- Kupuj drewno z wyprzedzeniem lub sprawdzaj wilgotność – drewno świeże wymaga od roku do dwóch lat sezonowania pod zadaszeniem.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.