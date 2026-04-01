Biedronka odpala w środę gigantyczną promocję. Kolejki mogą ustawić się już od rana

1 kwietnia 2026 02:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Środa zapowiada się wyjątkowo gorąco w Biedronce. Sieć rusza z dużą akcją promocyjną, która idealnie trafia w przedświąteczne zakupy. Klienci już szykują się na szturm, bo ceny wielu produktów spadają nawet o kilkadziesiąt procent.

Fot. Warszawa w Pigułce

Wszystko wskazuje na to, że chętnych nie zabraknie.

Majonez 1+1 gratis i tańszy twaróg

Jedną z najmocniejszych ofert jest promocja na majonezy Madero. Klienci mogą skorzystać z akcji 1+1 gratis, co oznacza realne oszczędności przy zakupie produktów niezbędnych na świąteczny stół.

Do tego dochodzi twaróg sernikowy Delikate, który został przeceniony o niemal połowę. To propozycja dla tych, którzy planują przygotowanie tradycyjnych wypieków.

Zwroty i promocje na ryby

Na uwagę zasługuje również oferta na łososia. Klienci mogą odzyskać część wydanych pieniędzy w ramach programu lojalnościowego, co dodatkowo obniża realny koszt zakupu.

Takie promocje sprawiają, że produkty premium stają się bardziej dostępne.

Mięso nawet ponad 60% taniej

Sieć przygotowała też duże obniżki na mięso. Szynka wieprzowa została przeceniona nawet o ponad 60%, co czyni ją jedną z najatrakcyjniejszych ofert tej akcji.

To właśnie takie promocje przyciągają klientów, którzy chcą zrobić większe zapasy przed świętami.

Klienci ruszą do sklepów od rana

Doświadczenie pokazuje, że przy tak dużych obniżkach produkty szybko znikają z półek. Wiele osób planuje zakupy już od wczesnych godzin, aby nie przegapić najlepszych okazji.

Można spodziewać się większego ruchu i kolejek przy wejściach oraz kasach.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
