Biedronka odpala wielką akcję! „4+2 gratis” tylko do wtorku. Klienci ruszyli po zapasy
Biedronka znów przebiła samą siebie. Od poniedziałku, 27 października, w sklepach sieci trwa prawdziwe zakupowe szaleństwo. Sieć ruszyła z promocją „4+2 gratis”, która obejmuje podstawowe produkty spożywcze. Polacy dosłownie szturmują sklepy – bo tak niskich cen nie było od miesięcy.
Masło, mleko i słodycze w rekordowych cenach
Największym hitem akcji jest Masło Ekstra Polskie Mlekovita (200 g) – przy zakupie sześciu kostek, dwie są całkowicie gratis. To oznacza, że cena jednej kostki spada do poziomu, który w ostatnich miesiącach był nieosiągalny. Promocja obowiązuje tylko z kartą Moja Biedronka i ma limit sześciu opakowań na kartę.
Na tym jednak nie koniec. W promocji „2+2 gratis” znalazło się także mleko UHT 3,2% Wypasione – podstawowy produkt, który teraz można kupić za mniej niż połowę regularnej ceny. Limit dla tej oferty to 12 opakowań.
Słodkie okazje i markowe hity
Z okazji końcówki października i zbliżającego się Halloween, Biedronka przygotowała również coś dla łasuchów – wszystkie cukierki na wagę są 25% tańsze przy zakupie minimum 500 gramów. Oferta obowiązuje do wtorku, a codzienny limit wynosi 2 kilogramy na kartę.
Nie zabrakło też promocji na czekolady Milka – przy zakupie dwóch tabliczek, druga kosztuje aż 50% mniej. To idealna okazja, by zrobić zapasy ulubionych słodyczy na długi weekend.
Dlaczego wszyscy biegną do Biedronki
Tak intensywnej kampanii promocyjnej nie było od dawna. Biedronka po raz kolejny pokazuje, że potrafi przyciągnąć tłumy. Akcje typu „4+2 gratis” czy „2+2 gratis” stały się jej znakiem rozpoznawczym. To dzięki nim sieć konsekwentnie utrzymuje pozycję lidera na rynku i wciąż przyciąga nowych klientów.
Dodatkowym magnesem są promocje dostępne tylko dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej. Właśnie tam pojawiają się najgłębsze rabaty i personalizowane oferty, które sprawiają, że zakupy w innych sklepach po prostu przestają się opłacać.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz większe zakupy, to właśnie teraz jest na to najlepszy moment. Promocje w Biedronce obowiązują tylko do wtorku, 29 października, i tradycyjnie kończą się szybciej, niż ktokolwiek zdąży powiedzieć „gratis”. Warto więc odwiedzić sklep już dziś – zanim najtańsze produkty znikną z półek.
