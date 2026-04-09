Biedronka odpala wielką akcję rabatową i rozdaje vouchery
Nie przegap tej okazji, jeśli robisz zakupy. W sklepach Biedronka ruszyła kolejna fala promocji, która może przyciągnąć tłumy klientów już od czwartku. Sieć przygotowała szeroką ofertę obniżek na produkty codziennego użytku, a także dodatkowe bonusy dla osób korzystających z aplikacji. W wielu przypadkach ceny spadają nawet o kilkadziesiąt procent, a to dopiero początek.
Jedną z najmocniejszych propozycji jest akcja „3+3 gratis” na mleko UHT 3,2%. To oznacza, że przy zakupie sześciu opakowań trzy z nich można otrzymać bez dodatkowych kosztów. Tego typu promocje szczególnie przyciągają osoby robiące większe zakupy, które chcą realnie obniżyć wydatki na podstawowe produkty.
Na uwagę zasługują również promocje na masło, które od dłuższego czasu pozostaje jednym z droższych artykułów spożywczych. W tej ofercie można je kupić w wyraźnie obniżonej cenie, zwłaszcza przy zakupie kilku sztuk. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku mięsa, gdzie łopatka wieprzowa została przeceniona niemal o połowę przy użyciu aplikacji.
Nie brakuje także atrakcji dla osób szukających dodatkowych oszczędności. Klienci, którzy zrobią zakupy za minimum 99 zł, mogą otrzymać voucher o wartości 20 zł do wykorzystania przy kolejnej wizycie. To mechanizm, który skutecznie zachęca do powrotu do sklepu i dalszego korzystania z promocji.
W gazetce pojawiły się też produkty w tzw. „supercenach”, jak mleko za mniej niż 2 zł przy większych zakupach czy makaron objęty promocją „drugi tańszy”. Takie oferty sprawiają, że koszyk zakupowy może być znacznie tańszy niż jeszcze kilka tygodni temu.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli planujesz większe zakupy, najbliższe dni mogą być najlepszym momentem, by uzupełnić zapasy i jednocześnie sporo zaoszczędzić. Warto jednak pamiętać, że część promocji obowiązuje tylko z kartą lub aplikacją, a liczba produktów objętych rabatami bywa ograniczona. W praktyce oznacza to jedno – kto pierwszy, ten skorzysta najwięcej.
