Biedronka odpala wyprzedaż po świętach. Ceny spadają, klienci ruszą na zakupy
Święta się kończą, a Biedronka nie zwalnia tempa. Sieć rusza z dużą akcją promocyjną, która może przyciągnąć tłumy do sklepów. Na półkach pojawiły się produkty w wyraźnie obniżonych cenach – od odzieży po wyposażenie domu.
Duże przeceny na odzież i obuwie
W ofercie znalazły się m.in. buty męskie już za 69,90 zł oraz damskie modele od 49,99 zł. Jeszcze taniej można kupić lekkie tenisówki – ceny zaczynają się od 34,99 zł.
Sporą uwagę przyciągają też klapki:
- damskie za 29,99 zł
- dziecięce od 22,99 zł
To typowy asortyment na cieplejsze dni, który pojawia się tuż przed sezonem wiosenno-letnim.
Domowe tekstylia w niższych cenach
Promocje objęły również produkty do domu. Komplet pościeli można kupić za 69,90 zł, a inne zestawy zaczynają się już od 59,90 zł.
Tańsze są także prześcieradła – ceny startują od 29,99 zł. Widać wyraźnie, że sieć celuje w klientów, którzy po świętach chcą odświeżyć mieszkanie.
Ubrania i dodatki również w promocji
W gazetce pojawiła się także odzież codzienna. Bokserki męskie w dwupaku kosztują 34,99 zł, a zestawy skarpet można kupić za 19,99 zł.
To produkty, które sprzedają się szybko – szczególnie przy takiej cenie.
Promocja obowiązuje od 7 do 18 kwietnia, ale część produktów dostępna jest tylko w wybranych sklepach. To oznacza jedno – kto przyjdzie później, może już nie znaleźć najciekawszych okazji.
Po świętach wiele osób zaczyna szukać oszczędności. Biedronka dobrze to wykorzystuje i trafia z ofertą w idealny moment.
Jeśli planujesz zakupy:
- warto sprawdzić dostępność produktów wcześniej
- nie odkładać wizyty w sklepie na później
- przygotować się na większy ruch niż zwykle
Wygląda na to, że poświąteczna wyprzedaż może być jedną z moc
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.