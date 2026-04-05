Biedronka odpala wyprzedaż po świętach. Ceny spadają, klienci ruszą na zakupy

5 kwietnia 2026 22:09 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Święta się kończą, a Biedronka nie zwalnia tempa. Sieć rusza z dużą akcją promocyjną, która może przyciągnąć tłumy do sklepów. Na półkach pojawiły się produkty w wyraźnie obniżonych cenach – od odzieży po wyposażenie domu.

Fot. Warszawa w pigułce

Duże przeceny na odzież i obuwie

W ofercie znalazły się m.in. buty męskie już za 69,90 zł oraz damskie modele od 49,99 zł. Jeszcze taniej można kupić lekkie tenisówki – ceny zaczynają się od 34,99 zł.

Sporą uwagę przyciągają też klapki:

  • damskie za 29,99 zł
  • dziecięce od 22,99 zł

To typowy asortyment na cieplejsze dni, który pojawia się tuż przed sezonem wiosenno-letnim.

Domowe tekstylia w niższych cenach

Promocje objęły również produkty do domu. Komplet pościeli można kupić za 69,90 zł, a inne zestawy zaczynają się już od 59,90 zł.

Tańsze są także prześcieradła – ceny startują od 29,99 zł. Widać wyraźnie, że sieć celuje w klientów, którzy po świętach chcą odświeżyć mieszkanie.

Ubrania i dodatki również w promocji

W gazetce pojawiła się także odzież codzienna. Bokserki męskie w dwupaku kosztują 34,99 zł, a zestawy skarpet można kupić za 19,99 zł.

To produkty, które sprzedają się szybko – szczególnie przy takiej cenie.

Promocja obowiązuje od 7 do 18 kwietnia, ale część produktów dostępna jest tylko w wybranych sklepach. To oznacza jedno – kto przyjdzie później, może już nie znaleźć najciekawszych okazji.

Po świętach wiele osób zaczyna szukać oszczędności. Biedronka dobrze to wykorzystuje i trafia z ofertą w idealny moment.

Jeśli planujesz zakupy:

  • warto sprawdzić dostępność produktów wcześniej
  • nie odkładać wizyty w sklepie na później
  • przygotować się na większy ruch niż zwykle

Wygląda na to, że poświąteczna wyprzedaż może być jedną z moc

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl