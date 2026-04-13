Biedronka ogłosiła kwietniowe szaleństwo. Ludzie od rana robią zapasy
Sieć Biedronka uruchomiła nową akcję promocyjną, która może przyciągnąć tłumy klientów. W ofercie znalazły się produkty w bardzo niskich cenach, w tym masło za mniej niż złotówkę oraz popularne lody w dużych opakowaniach. Kluczowe są jednak szczegóły, które decydują o tym, kto faktycznie skorzysta z promocji.
Największą uwagę przyciąga masło ekstra z polskiej mleczarni o zawartości tłuszczu 82 procent. Cena została obniżona aż o 83 procent i wynosi 99 groszy za kostkę. To jednak oferta ograniczona. Obowiązuje limit dwóch sztuk dziennie i dotyczy tylko klientów korzystających z karty lub aplikacji lojalnościowej.
Promocja obowiązuje od poniedziałku do czwartku i, jak zwykle w takich przypadkach, produkty dostępne są do wyczerpania zapasów. Oznacza to, że najbardziej zdeterminowani klienci mogą pojawić się w sklepach już od rana.
To jednak nie koniec obniżek. W ofercie pojawiły się również lody śmietankowe i sorbety w opakowaniach o pojemności jednego litra. Ich cena została ustalona na 14,99 złotych. Dodatkowo dostępne są mniejsze produkty, takie jak rurki śmietankowe, które można kupić za kilka złotych.
Na tym lista się nie kończy. Biedronka wprowadziła także promocję na lody na patyku znanej marki, gdzie przy zakupie większej liczby opakowań można skorzystać z oferty typu gratis. Cena jednego opakowania w promocji spada wyraźnie w porównaniu do standardowej.
Akcja promocyjna została rozłożona na kilka dni kwietnia, a poszczególne oferty obowiązują w różnych terminach. To oznacza, że warto śledzić aktualne gazetki i daty, aby nie przegapić najkorzystniejszych okazji.
Jeśli robisz zakupy w Biedronce, możesz realnie obniżyć rachunki, ale tylko pod warunkiem spełnienia zasad promocji. Najważniejsze to korzystanie z aplikacji lub karty oraz pilnowanie limitów zakupów.
Biedronka stawia na mocne obniżki, które mają przyciągnąć klientów. Masło za 99 groszy i tańsze lody to oferty, które mogą szybko zniknąć z półek, dlatego warto zaplanować zakupy z wyprzedzeniem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.