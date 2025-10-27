Biedronka ostrzega: natychmiast wyrzuć ten produkt! Wykryto groźną bakterię

27 października 2025 17:47

Biedronka wydała pilny komunikat do swoich klientów. Sieć apeluje o natychmiastowe zniszczenie lub zwrot konkretnego produktu marki Sokołów, w którym wykryto niebezpieczną bakterię Escherichia coli (STEC). Spożycie tego wyrobu może prowadzić do poważnego zatrucia pokarmowego.

Fot. Warszawa w Pigułce

Groźna bakteria w popularnym produkcie z Biedronki

Jak poinformował Główny Inspektorat Sanitarny, zakażona bakterią partia to metka cebulowa marki Sokołów, sprzedawana w sklepach sieci Biedronka. Produkt oznaczony jest numerem partii 8225281102 i posiada termin przydatności do 24 października 2025 roku.

Bakteria E. coli, a dokładniej szczep STEC wytwarzający toksynę Shiga, może powodować ciężkie dolegliwości żołądkowe, gorączkę, a w skrajnych przypadkach nawet uszkodzenie nerek.

Apel sieci: nie jedz, nie próbuj, oddaj lub wyrzuć

Biedronka w opublikowanym oświadczeniu poinformowała, że wszystkie osoby, które kupiły ten produkt, powinny niezwłocznie go zniszczyć lub zwrócić do sklepu. Klienci, którzy oddadzą skażony towar wraz z opakowaniem umożliwiającym identyfikację partii, otrzymają pełen zwrot kosztów zakupu – niezależnie od tego, czy mają paragon.

Sieć podkreśla, że decyzja o wycofaniu partii została podjęta z „ostrożności i troski o zdrowie konsumentów”.

Sokołów przeprasza klientów

Producent wydał również osobne oświadczenie, w którym przeprosił klientów za zaistniałą sytuację.
„Decyzja podyktowana jest dbałością o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Pragniemy przeprosić za wszelkie niedogodności i zapewnić, że dobro konsumentów pozostaje naszym priorytetem” – poinformowała firma Sokołów.

Nie tylko Biedronka – podobne ostrzeżenie w Lidlu

Główny Inspektorat Sanitarny przekazał, że bakteria E. coli wykryta została także w innym produkcie tej samej marki – tatarze wołowym sprzedawanym w sieci Lidl. Klienci tego sklepu również zostali poproszeni o zwrot zakupionego towaru.

Co zrobić, jeśli kupiłeś skażony produkt?

  • Nie spożywaj go pod żadnym pozorem.
  • Zwróć produkt do sklepu lub zniszcz go w domu.
  • Zachowaj opakowanie z numerem partii do identyfikacji.
  • W razie wystąpienia objawów zatrucia – natychmiast skontaktuj się z lekarzem.

Biedronka zapewnia, że produkty z zakażonej partii zostały już wycofane z półek. Mimo to sieć apeluje do klientów o czujność, ponieważ część skażonych wyrobów mogła zostać już kupiona przed ogłoszeniem komunikatu.

