Biedronka oszalała? Gigantyczne obniżki tylko w tę sobotę. Te produkty kupisz za ułamek ceny
Sieć Biedronka po raz kolejny udowadnia, że walka o portfele Polaków wkracza w decydującą fazę. W najbliższą sobotę, 14.02, sklepowa rzeczywistość zmieni się nie do poznania, a wszystko za sprawą akcji „Najtańsza sobota w mojej Biedronce”. Wybrane hity sprzedażowe zostaną przecenione nawet o ponad 60%, co przy obecnych cenach żywności może wywołać prawdziwe oblężenie placówek. Jeśli planujesz weekendowe zakupy, lepiej ustaw budzik wcześniej – zapasy w tak niskich cenach znikają z półek w mgnieniu oka.
Sobotnie promocje stały się już tradycją, ale tym razem skala obniżek jest wyjątkowo dotkliwa dla konkurencji. Strategia sieci jest jasna: przyciągnąć klientów ofertą na produkty codziennego użytku, które stanowią bazę polskiego koszyka zakupowego. Analizując najnowszą gazetkę, widać wyraźnie, że najmocniejsze uderzenie przygotowano w kategorii owoców oraz wędlin, gdzie rabaty sięgają kilkunastu złotych na jednym kilogramie.
Co to oznacza dla Ciebie? Oszczędności, które zostaną w Twoim portfelu
Wybierając się na zakupy w sobotę 14.02, musisz pamiętać o kilku technicznych aspektach promocji, które decydują o ostatecznej cenie przy kasie. Nie każda zniżka naliczy się „sama” – sieć promuje lojalność swoich stałych klientów.
- Potężne cięcie cen wędlin: Kiełbasa Śląska Morliny w dużym opakowaniu będzie dostępna aż o 63% taniej przy użyciu karty lub aplikacji.
- Owoce za pół ceny: Popularne banany na wagę zostaną przecenione o równe 50%, co czyni je obecnie jedną z najtańszych opcji na rynku.
- Limity ilościowe: Aby zapobiec hurtowemu wykupowaniu towaru, sieć wprowadza restrykcyjne limity na kartę Moja Biedronka.
Kiełbasa Śląska taniej o 63%. Takiej ceny dawno nie było
Prawdziwym magnesem dla klientów będzie oferta na Kiełbasę Śląską marki Morliny (duża paczka). Przed obniżką jej cena wynosiła 26,90 zł za kilogram. W najbliższą sobotę posiadacze karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej będą mogli ją nabyć za jedyne 9,90 zł/kg.
Warto zwrócić uwagę na haczyk: limit dzienny na tę konkretną promocję wynosi 3 kg na jedną kartę lojalnościową. Każdy gram powyżej tego limitu zostanie naliczony w cenie regularnej, czyli 26,90 zł. To jasny sygnał, że sieć chce, aby tanie mięso trafiło do jak największej liczby gospodarstw domowych, a nie do handlarzy.
Banany za pół darmo. Zdrowa przekąska w rekordowo niskiej cenie
Drugim filarem sobotniej wyprzedaży są banany na wagę. Standardowa cena poza promocją to 6,99 zł za kilogram. W ramach akcji „Najtańsza sobota” cena ta spadnie do 3,49 zł/kg, co oznacza obniżkę o 50%.
W tym przypadku promocja jest ogólnodostępna, jednak sieć zaznacza, że oferta obowiązuje tylko do wyczerpania zapasów. Biorąc pod uwagę, że banany są jednym z najchętniej kupowanych owoców w Polsce, można się spodziewać, że w wielu sklepach kartony opustoszeją już przed południem.
Jak przygotować się na sobotnie łowy?
Aby w pełni skorzystać z promocji i nie odejść od kasy z paragonem grozy, warto trzymać się kilku sprawdzonych zasad:
- Zaktualizuj aplikację: Przed wejściem do sklepu upewnij się, że Twoja aplikacja Moja Biedronka działa poprawnie. Przy 63-procentowych rabatach sprawny skaner kodu to podstawa.
- Sprawdź daty ważności: Duże paczki wędlin mają to do siebie, że wymagają szybkiego spożycia lub odpowiedniego zabezpieczenia (np. mrożenia).
- Planuj trasę: Najlepsze okazje są zazwyczaj wyeksponowane w strefach „promocyjnych” oraz na wyspach przy alejkach z lodówkami.
Pamiętaj, że promocja „Najtańsza sobota” trwa tylko 14.02. To krótka, ale bardzo intensywna okazja na zrobienie zapasów i realne obniżenie kosztów cotygodniowych zakupów spożywczych. W dobie 2026 roku, gdy każda złotówka ma znaczenie, takie akcje stają się kluczowym punktem w kalendarzu wielu polskich rodzin.
