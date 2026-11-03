Biedronka przecenia Ptasie Mleczko. Drugi produkt aż 40 proc. taniej, ale jest jeden warunek
Miłośnicy słodyczy mają powód, żeby zajrzeć do Biedronki. Sieć przygotowała promocję na popularne Ptasie Mleczko marki E.Wedel. Od poniedziałku 2 listopada drugi, tańszy produkt można kupić z rabatem 40 proc. Oferta obejmuje różne smaki, ale żeby skorzystać z obniżki, trzeba spełnić określone warunki.
Ptasie Mleczko to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich słodyczy. Delikatna pianka oblana czekoladą od lat cieszy się popularnością, a dla wielu osób jest nieodłącznym elementem rodzinnych spotkań i słodkich przekąsek do kawy.
Teraz Biedronka przygotowała promocję, która pozwala kupić dwa opakowania w niższej łącznej cenie.
Ptasie Mleczko 40 proc. taniej. Promocja od 2 listopada
Zgodnie z gazetką Biedronki promocja obejmuje Ptasie Mleczko E.Wedel w opakowaniach 340 g, w różnych smakach.
Wśród produktów pokazanych w ofercie znajdują się warianty:
- waniliowy,
- czekoladowy,
- śmietankowy.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest przeceniony o 40 proc.
Promocja obowiązuje od poniedziałku 2 listopada do soboty 7 listopada 2026 roku.
Nie oznacza to jednak, że każde pojedyncze opakowanie jest tańsze o 40 proc. Rabat naliczany jest na drugi, tańszy produkt.
Jest ważny warunek. Bez tego rabatu nie będzie
Aby skorzystać z promocji, należy użyć karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Sieć wprowadziła również dzienny limit zakupowy.
Zgodnie z informacją umieszczoną w gazetce wynosi on 12 sztuk dziennie, w tym maksymalnie 6 produktów z rabatem, na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ramach limitu można kupić sześć par opakowań objętych promocją.
Ile można zaoszczędzić na Ptasim Mleczku?
Wysokość oszczędności zależy od regularnej ceny wybranych opakowań.
Przykładowo, jeżeli jedno opakowanie kosztowałoby 20 zł, przy zakupie dwóch w tej samej cenie zapłacilibyśmy:
- pierwsze opakowanie – 20 zł,
- drugie opakowanie po rabacie 40 proc. – 12 zł,
- łącznie – 32 zł zamiast 40 zł.
Oszczędność wyniosłaby więc 8 zł.
To przykład obliczeniowy, a nie cena podana w gazetce. Na przedstawionej stronie Biedronka nie wskazuje regularnej ceny Ptasiego Mleczka.
Przy zakupie dwóch opakowań w tej samej cenie promocja oznacza średnio 20 proc. rabatu na całą parę.
Biedronka rozdaje też naklejki. Ruszyła dodatkowa akcja
Na tej samej stronie gazetki sieć przypomina o akcji „Gang Zaradniaków”.
Klienci mogą zbierać dodatkowe naklejki, między innymi za zakupy produktów objętych specjalnym oznaczeniem.
Zgodnie z informacją w gazetce zakup produktów z oferty specjalnej za minimum 10 zł pozwala zdobyć jedną dodatkową naklejkę, pod warunkiem spełnienia zasad programu.
Biedronka informuje również o możliwości zdobycia dodatkowej naklejki za zakup produktów związanych z akcją Quizu w aplikacji Biedronka.
Szczegółowe zasady przyznawania naklejek określa regulamin programu lojalnościowego.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli planujesz zakup Ptasiego Mleczka, warto pamiętać o trzech najważniejszych zasadach.
Po pierwsze, promocja trwa tylko do soboty 7 listopada.
Po drugie, rabat 40 proc. dotyczy drugiego, tańszego opakowania, a nie każdego produktu kupowanego osobno.
Po trzecie, konieczne jest użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Oferta może zainteresować osoby, które chcą uzupełnić domowy zapas słodyczy albo kupić kilka opakowań na rodzinne spotkanie.
Najważniejsze, żeby przed podejściem do kasy sprawdzić, czy wybrane produkty są objęte promocją i czy karta lojalnościowa została prawidłowo zeskanowana.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.