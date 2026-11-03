Rozpoczęły się prace na S8. W tych godzinach kierowców czekają utrudnienia
Drogowcy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wrócili na trasę S8 między węzłami Marki a Powązkowska. Przez najbliższe noce na Białołęce i Targówku zamykane będą wjazdy na boczną jezdnię w stronę Białegostoku, a w przyszłym tygodniu kierowcy z Modlińskiej i Jagiellońskiej nie wjadą na Most Grota-Roweckiego.
Prace tylko nocą. Jezdnia główna bez zmian
Drogowcy asfaltują kolejne odcinki bocznej jezdni trasy S8. Tak jak wcześniej, roboty będą prowadzone wyłącznie w nocy, od godz. 20:00 do 5:00. We wszystkich etapach ruch jezdnią główną trasy odbywa się bez zmian. Utrudnienia dotyczą tylko jezdni bocznych oraz wjazdów i zjazdów.
Od poniedziałku do piątku, od 2 do 6 listopada, zmiany w ruchu będą się zmieniać co noc. Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić, który wariant obowiązuje danej nocy.
Noce 2/3 i 4/5 listopada: bez wjazdu z Modlińskiej i Jagiellońskiej
W nocy z poniedziałku na wtorek oraz ze środy na czwartek:
- kierowcy jadący boczną jezdnią z Mostu Grota-Roweckiego nie przejadą prosto w kierunku Białegostoku. Będą musieli zjechać na Modlińską lub Jagiellońską,
- z Modlińskiej i Jagiellońskiej nie będzie wjazdu na boczną jezdnię S8 w kierunku Białegostoku,
- objazd poprowadzi Modlińską, Płochocińską i Marywilską albo Jagiellońską, Starzyńskiego i Wysockiego.
Zmiany dotkną też pasażerów komunikacji miejskiej. Autobusy linii 112, 114, 132, 134, 145, 156, 414 i N02 jadące w stronę Targówka i Pragi pojadą zmienionymi trasami. Nie zatrzymają się na przystankach Żerań FSO 04 oraz PKP Toruńska 02 i 04.
Noce 3/4 i 5/6 listopada: bez wjazdu z Marywilskiej i Wysockiego
Dziś w nocy, z wtorku na środę, a także z czwartku na piątek obowiązuje inny wariant:
- kierowcy jadący boczną jezdnią w stronę Białegostoku będą musieli zjechać na Marywilską lub Wysockiego,
- z Marywilskiej i Wysockiego nie będzie wjazdu na trasę S8 w kierunku Białegostoku,
- objazd poprowadzi ulicami Wysockiego, Bazyliańską i Łabiszyńską.
Tych nocy autobusy linii 132 i 134 jadące w kierunku pętli Os. Derby i Olesin nie zatrzymają się na przystanku PKP Toruńska 04.
Noc 9/10 listopada: z Modlińskiej nie wjedziesz na Most Grota-Roweckiego
W kolejnym tygodniu drogowcy przeniosą się na boczną jezdnię w kierunku Poznania. W nocy z poniedziałku na wtorek, z 9 na 10 listopada, od 20:00 do 5:00:
- nie będzie przejazdu boczną jezdnią za zjazdem w stronę Jagiellońskiej,
- z Jagiellońskiej i Modlińskiej nie będzie wjazdu na Most Grota-Roweckiego,
- przez Most Grota-Roweckiego przejedziemy tylko jezdnią główną trasy S8. Dojazd do niej będzie możliwy od ul. Łabiszyńskiej.
Którędy na drugą stronę Wisły
Kto tej nocy nie chce korzystać z jezdni głównej S8, może przejechać na lewy brzeg Wisły inną trasą. GDDKiA wskazuje przejazd Modlińską i al. Kuklińskiego, przez Most Marii Skłodowskiej-Curie, a dalej Wisłostradą.
To rozwiązanie szczególnie dla mieszkańców Białołęki, Tarchomina i Żerania, którzy i tak wyjeżdżają z domu Modlińską.
Co warto wiedzieć przed nocną jazdą po S8?
- Utrudnienia obowiązują tylko w nocy, od 20:00 do 5:00. Jeśli możesz, zaplanuj przejazd przed 20:00 albo po 5:00.
- Jezdnia główna S8 jest przejezdna przez cały czas. Jeśli jedziesz tranzytem, nie zjeżdżaj na boczną jezdnię.
- Sprawdź wariant na daną noc: w poniedziałek i środę zamknięte są wjazdy z Modlińskiej i Jagiellońskiej, we wtorek i czwartek z Marywilskiej i Wysockiego.
- Jeździsz nocnymi autobusami lub liniami 112, 114, 132, 134, 145, 156 i 414? Sprawdź komunikaty WTP, bo część przystanków będzie wyłączona.
- W nocy z 9 na 10 listopada do Mostu Grota-Roweckiego dojedziesz tylko jezdnią główną, od ul. Łabiszyńskiej, albo pojedziesz przez Most Skłodowskiej-Curie.
- Uważaj na zmienione oznakowanie i pracujące maszyny, i stosuj się do ograniczeń prędkosci w strefie robót.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.