15-latek miał żądać 300 tys. zł i grozić wysadzeniem firmy. Zatrzymała go policja
Warszawscy policjanci zatrzymali 15-letniego obywatela Ukrainy, który miał wysłać do jednej z firm w Wilanowie wiadomość z żądaniem przekazania 300 tys. zł. W przypadku odmowy miał grozić podłożeniem materiałów wybuchowych w budynku. W tej samej korespondencji miały znaleźć się również groźby pozbawienia życia pracowników firmy z powodu ich przynależności narodowej. Z uwagi na wiek zatrzymanego sprawą zajął się sąd rodzinny, który zdecydował o umieszczeniu go na dwa miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.
Żądanie 300 tys. zł i groźba wysadzenia budynku
Do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie warszawskiego Wilanowa. Na skrzynkę mailową jednej z firm miała wpłynąć wiadomość z żądaniem przekazania 300 tys. zł.
Według informacji przekazanych przez Policję nadawca zapowiedział, że jeśli pieniądze nie zostaną przekazane, w budynku przedsiębiorstwa zostaną podłożone materiały wybuchowe.
Treść wiadomości spowodowała podjęcie działań przez służby.
W mailu miały być też groźby śmierci
Na groźbie wysadzenia budynku sprawa się nie kończyła. W wiadomości miały znaleźć się również groźby pozbawienia życia pracowników firmy. Według Policji były one związane z ich przynależnością narodową.
To jeden z najpoważniejszych elementów całej sprawy i właśnie dlatego śledczy badali nie tylko samą groźbę użycia materiałów wybuchowych, ale również treść wiadomości skierowaną wobec pracowników.
Policjanci ustalili 15-letniego podejrzanego
Sprawą zajęli się funkcjonariusze Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji II, obejmującej Mokotów, Ursynów i Wilanów. W toku czynności policjanci ustalili osobę podejrzewaną o wysłanie wiadomości.
Zatrzymany został 15-letni obywatel Ukrainy mieszkający w Piasecznie.
Jak wynika z informacji przekazywanych przez Policję, zebrane materiały wskazują na podejrzenie popełnienia czynu karalnego odpowiadającego wymuszeniu rozbójniczemu, połączonemu z wywołaniem fałszywego alarmu, a także kierowaniu gróźb z powodu przynależności narodowej.
Sprawą zajął się sąd rodzinny
Ze względu na wiek zatrzymanego sprawa nie jest prowadzona jak zwykłe postępowanie karne wobec osoby dorosłej.
Materiały zostały przekazane do sądu rodzinnego.
Po zapoznaniu się ze sprawą sąd zdecydował o umieszczeniu 15-latka na 2 miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym, a o dalszych środkach i przebiegu postępowania będzie decydował sąd.
Czym jest okręgowy ośrodek wychowawczy?
Okręgowy ośrodek wychowawczy jest placówką przeznaczoną dla nieletnich, wobec których sąd może zastosować zarówno środek wychowawczy, jak i tymczasowe umieszczenie na czas postępowania.
Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że takie ośrodki funkcjonują w ramach systemu resocjalizacji nieletnich.
Umieszczenie w takim miejscu nie jest więc odpowiednikiem zwykłego tymczasowego aresztowania stosowanego wobec dorosłych.
Nieletni odpowiada według innych zasad niż dorosły
W przypadku osoby w wieku 15 lat kluczowe znaczenie mają przepisy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Sąd rodzinny może stosować wobec nieletniego różne środki, w tym umieszczenie w okręgowym ośrodku wychowawczym.
Przy decyzji bierze pod uwagę m.in. rodzaj czynu, sposób jego popełnienia, stopień demoralizacji oraz to, czy łagodniejsze środki byłyby wystarczające.
Nie oznacza to automatycznie, że 15-latek zostanie potraktowany tak samo jak dorosły sprawca podobnego czynu.
Na razie mowa o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego
Na tym etapie trzeba zachować precyzję.
Policja mówi o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego. Nie ma jeszcze prawomocnego rozstrzygnięcia sądu co do odpowiedzialności nieletniego. Dalsze decyzje będą zależały od materiału dowodowego oraz oceny sądu rodzinnego.
Co wydarzy się dalej?
Najbliższe tygodnie będą służyły dalszemu badaniu okoliczności sprawy.
Sąd rodzinny będzie oceniał zgromadzony materiał, a także sytuację samego nieletniego.
Na obecnym etapie 15-latek ma pozostać przez 2 miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym. Dopiero późniejsze decyzje pokażą, jakie środki zostaną zastosowane wobec niego w dalszym toku postępowania.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.