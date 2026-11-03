ZUS szykuje podwyżki dla seniorów. Nawet kilkaset złotych więcej miesięcznie. Pieniądze już od stycznia
Od 1 stycznia 2027 roku część emerytów i rencistów zacznie otrzymywać wyższe świadczenia. ZUS potwierdził zmianę zasad wypłacania renty wdowiej. Udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent, co w niektórych przypadkach oznacza kilkaset złotych więcej każdego miesiąca. Jest jednak ważne ograniczenie, które może zmniejszyć podwyżkę, a nawet całkowicie ją wyeliminować.
Dla wielu osób, które straciły współmałżonka, renta wdowia stanowi istotne wsparcie domowego budżetu.
Obecnie uprawnieni mogą otrzymywać jedno świadczenie w pełnej wysokości i 15 procent drugiego.
Już za niespełna dwa miesiące proporcje się zmienią.
Od 1 stycznia 2027 roku ZUS zacznie wypłacać 100 procent jednego świadczenia oraz 25 procent drugiego.
To oznacza wzrost części drugiego świadczenia aż o 10 punktów procentowych.
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Nowe zasady mogą przynieść zauważalny wzrost miesięcznych wypłat.
Wysokość podwyżki zależy przede wszystkim od wartości drugiego świadczenia, którego część jest doliczana do podstawowej emerytury lub renty.
Przykładowo:
|Wysokość drugiego świadczenia
|Obecnie 15%
|Od stycznia 25%
|Miesięczny wzrost
|1500 zł
|225 zł
|375 zł
|150 zł
|2000 zł
|300 zł
|500 zł
|200 zł
|2500 zł
|375 zł
|625 zł
|250 zł
|3000 zł
|450 zł
|750 zł
|300 zł
|4000 zł
|600 zł
|1000 zł
|400 zł
Podane kwoty są przykładowymi wyliczeniami brutto, przed ewentualnymi potrąceniami i zastosowaniem ustawowego limitu łącznych świadczeń.
W przypadku drugiego świadczenia wynoszącego 3000 zł brutto podwyżka może sięgnąć 300 zł miesięcznie, czyli 3600 zł w skali roku.
Warunkiem jest jednak to, aby nie zadziałał limit wypłat.
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To szczegół, o którym seniorzy powinni wiedzieć.
Renta wdowia nie oznacza możliwości pobierania dwóch pełnych świadczeń bez ograniczeń.
Łączna kwota świadczeń objętych ustawowym limitem nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury.
Obecnie limit wynosi 5935,47 zł miesięcznie.
Jeśli suma świadczeń przekroczy tę kwotę, ZUS odpowiednio zmniejszy wypłatę.
Warto pamiętać, że od marca 2027 roku limit może się zmienić w związku z waloryzacją najniższej emerytury.
Nie oznacza to jednak zniesienia samego ograniczenia.
Przykład pokazuje, dlaczego niektórzy mogą nie dostać więcej
Załóżmy, że osoba uprawniona otrzymuje własną emeryturę w wysokości 4000 zł brutto, a drugie świadczenie wynosi 3000 zł brutto.
Obecnie połączenie tych świadczeń może wyglądać następująco:
4000 zł + 15 procent z 3000 zł = 4450 zł brutto.
Od stycznia:
4000 zł + 25 procent z 3000 zł = 4750 zł brutto.
Różnica wynosi 300 zł miesięcznie.
W tym przypadku suma nie przekracza obecnego limitu.
Inaczej będzie, jeśli łączna kwota świadczeń okaże się wyższa od ustawowego maksimum. Wtedy wzrost może być mniejszy, niż wynikałoby z samej zmiany procentowej.
Dlatego nie można obiecywać każdemu uprawnionemu jednakowej podwyżki.
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał również ważną informację dotyczącą formalności.
Osoby, które już pobierają rentę wdowią lub uzyskają do niej prawo do końca 2026 roku, nie będą musiały ponownie ubiegać się o zwiększenie udziału drugiego świadczenia.
ZUS podwyższy wypłaty z urzędu.
Oznacza to, że uprawnieni nie muszą odwiedzać placówki wyłącznie po to, aby skorzystać ze zmiany z 15 na 25 procent.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które dopiero chcą uzyskać rentę wdowią.
W ich przypadku konieczne jest spełnienie ustawowych warunków i złożenie odpowiedniego wniosku.
Kto może otrzymać rentę wdowią?
Renta wdowia nie jest osobnym świadczeniem przyznawanym automatycznie każdej osobie po śmierci współmałżonka.
To możliwość łącznej wypłaty określonych świadczeń, przede wszystkim własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej po zmarłym małżonku.
Aby skorzystać z rozwiązania, trzeba spełnić warunki ustawowe.
Do najważniejszych należą:
- osiągnięcie wieku co najmniej 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn;
- pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci współmałżonka;
- nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego;
- niepozostawanie obecnie w nowym związku małżeńskim.
Prawo do łącznej wypłaty świadczeń ustaje w przypadku zawarcia nowego małżeństwa.
Samo wdowieństwo nie wystarczy zatem do otrzymania pieniędzy.
Kiedy przyjdą pierwsze wyższe przelewy?
Nowe zasady zaczną obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.
Osoby, które już mają przyznaną rentę wdowią, powinny otrzymywać świadczenie obliczone według nowych proporcji od styczniowej wypłaty, z uwzględnieniem indywidualnego terminu płatności.
Nie będzie to jednorazowa premia.
Podwyższenie udziału drugiego świadczenia ma charakter stały i będzie uwzględniane w kolejnych miesięcznych wypłatach, dopóki osoba spełnia warunki do pobierania renty wdowiej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli pobierasz rentę wdowią, sprawdź wysokość drugiego świadczenia, którego część jest doliczana do podstawowej emerytury lub renty.
Pozwoli to wstępnie oszacować styczniową podwyżkę.
W najprostszym przypadku wzrost wyniesie 10 procent wartości drugiego świadczenia.
Trzeba jednak uwzględnić ustawowy limit łącznych wypłat.
Jeżeli natomiast masz prawo do własnej emerytury i renty rodzinnej, ale nie korzystasz jeszcze z ich łącznej wypłaty, warto sprawdzić warunki przyznania renty wdowiej.
Najważniejsza data to 1 stycznia 2027 roku. Wtedy udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 procent.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.