ZUS może obciąć emeryturę, a nawet wstrzymać wypłatę. Wystarczy przekroczyć ten próg. Ważna data: 30 listopada
Dorabiasz do emerytury lub renty? Uważaj na wysokość swoich zarobków. Do 30 listopada 2026 roku obowiązują konkretne limity, których przekroczenie może oznaczać zmniejszenie świadczenia, a w niektórych przypadkach nawet całkowite zawieszenie wypłaty przez ZUS. Szczególnie uważać powinny osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz część rencistów. Nie wszyscy jednak podlegają tym ograniczeniom.
Wielu Polaków nie kończy aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę. Część osób pracuje z własnej woli, inni dorabiają, ponieważ samo świadczenie nie wystarcza na pokrycie codziennych wydatków.
Nie każdy jednak może zarabiać dowolną kwotę bez wpływu na pieniądze otrzymywane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W listopadzie obowiązują dwa progi: 6463,20 zł oraz 12 003,10 zł brutto miesięcznie.
Ich przekroczenie może mieć poważne konsekwencje finansowe.
ZUS może zmniejszyć emeryturę. Pierwszy próg to 6463,20 zł
Od 1 września do 30 listopada 2026 roku osoby objęte limitami mogą osiągać przychód do 6463,20 zł brutto miesięcznie bez zmniejszania świadczenia z tego powodu.
To 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do obliczenia limitów.
Jeżeli przychód przekroczy tę kwotę, ale nie przekroczy drugiego progu, ZUS może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę.
Nie oznacza to jednak, że całe świadczenie zostanie automatycznie odebrane.
Zmniejszenie jest obliczane według obowiązujących przepisów i podlega ustawowym ograniczeniom.
Przekroczysz 12 003,10 zł? ZUS może zawiesić wypłatę
Drugi próg jest znacznie wyższy.
W okresie od września do końca listopada 2026 roku wynosi 12 003,10 zł brutto miesięcznie.
To 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Przekroczenie tej granicy przez osobę objętą limitami powoduje zawieszenie wypłaty świadczenia za odpowiedni okres rozliczeniowy.
W praktyce oznacza to, że dodatkowe zarobki mogą pozbawić wcześniejszego emeryta lub rencistę bieżącej wypłaty z ZUS.
Trzeba przy tym pamiętać, że znaczenie ma przychód podlegający zasadom rozliczania świadczeń, a nie każda kwota wpływająca na konto bankowe.
Limity są niższe niż latem. Różnica może zaskoczyć
Jeszcze od czerwca do sierpnia 2026 roku obowiązywały wyższe progi dorabiania.
Pierwszy wynosił 6694,10 zł brutto, a drugi 12 431,80 zł brutto.
Od września zostały obniżone.
|Limit
|Czerwiec–sierpień
|Wrzesień–listopad
|Próg zmniejszenia świadczenia
|6694,10 zł
|6463,20 zł
|Próg zawieszenia świadczenia
|12 431,80 zł
|12 003,10 zł
Oznacza to, że pierwszy limit spadł o 230,90 zł, a drugi o 428,70 zł.
Osoba, której zarobki jeszcze w sierpniu mieściły się w limicie, jesienią mogła już go przekroczyć, nawet bez otrzymania podwyżki wynagrodzenia.
To właśnie dlatego warto kontrolować aktualne progi.
Uwaga! Nie dotyczy to wszystkich emerytów
To najważniejsze zastrzeżenie.
Ograniczenia dotyczą przede wszystkim osób, które pobierają wcześniejsze emerytury, oraz określonych grup rencistów.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny — 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn — co do zasady mogą dorabiać bez tych limitów.
Nie oznacza to jednak, że w każdej sytuacji dodatkowy przychód pozostaje bez wpływu na świadczenia.
Szczególne zasady mogą dotyczyć między innymi emerytur podwyższonych do kwoty minimalnej.
Osobne przepisy regulują również niektóre rodzaje rent.
Dlatego nie należy zakładać, że każdy pracujący emeryt jest zagrożony zmniejszeniem wypłaty.
ZUS może zażądać zwrotu pieniędzy
Konsekwencje przekroczenia limitów nie zawsze kończą się na zmniejszeniu przyszłych wypłat.
Osoby objęte ograniczeniami mają obowiązek informowania ZUS o osiąganych przychodach, które wpływają na prawo do świadczenia lub jego wysokość.
Po zakończeniu roku następuje rozliczenie.
Jeżeli okaże się, że świadczenie było wypłacane w zbyt wysokiej wysokości, ZUS może ustalić kwotę nienależnie pobranych pieniędzy i zażądać jej zwrotu.
W zależności od okoliczności i dopełnienia obowiązków informacyjnych rozliczenie może obejmować różne okresy.
Dlatego ignorowanie obowiązku zgłoszenia przychodu może okazać się znacznie bardziej kosztowne niż samo przekroczenie miesięcznego limitu.
30 listopada kończy się obecny okres. Od grudnia nowe kwoty
Obowiązujące obecnie limity mają zastosowanie do przychodów osiąganych od 1 września do 30 listopada 2026 roku.
Od 1 grudnia zaczną obowiązywać kolejne progi, ustalone na podstawie danych o przeciętnym wynagrodzeniu.
Nie można więc zakładać, że kwoty 6463,20 zł i 12 003,10 zł pozostaną aktualne również w grudniu.
Osoby, które dorabiają do wcześniejszej emerytury lub renty, powinny sprawdzić nowe wartości przed rozliczeniem kolejnego miesiąca.
Co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy?
Przede wszystkim warto ustalić, czy pobierane świadczenie podlega ograniczeniom dotyczącym dodatkowych przychodów.
Następnie należy sprawdzić, jakie rodzaje zarobków są uwzględniane przez ZUS i porównać je z obowiązującymi limitami.
Jeżeli przychód przekracza dopuszczalny próg, trzeba pamiętać o obowiązkach informacyjnych i zasadach rozliczenia.
W razie wątpliwości najlepiej zwrócić się bezpośrednio do ZUS, ponieważ znaczenie mogą mieć zarówno rodzaj świadczenia, jak i forma zatrudnienia.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę lub rentę i jednocześnie pracujesz, listopad jest dobrym momentem na sprawdzenie zarobków.
Do 30 listopada 2026 roku obowiązują progi 6463,20 zł i 12 003,10 zł brutto.
Przekroczenie pierwszego może skutkować zmniejszeniem świadczenia, a przekroczenie drugiego — jego zawieszeniem.
Nie jest to jednak ograniczenie dotyczące wszystkich seniorów.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, w większości przypadków mogą pracować bez ograniczeń wynikających z tych dwóch progów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.