Biedronka rozbija bank. Szaleństwo wielopaków 24 i 25 lutego. Zgarnij 8 produktów za darmo
Dyskontowy gigant przygotował na nadchodzący wtorek i środę prawdziwą ofensywę cenową, która postawi na nogi łowców okazji w całej Polsce. W dniach 24 i 25 lutego Biedronka wprowadza agresywne promocje typu „1+1 gratis” oraz „2+2 gratis”, pozwalając klientom na wyniesienie ze sklepów nawet ośmiu darmowych produktów przy jednym zakupie. W koszykach wylądują m.in. zapasy kawy, markowe kosmetyki oraz ulubione słodycze w cenach, które drastycznie obniżą Twój tygodniowy rachunek za zakupy.
Główne uderzenie promocyjne skupia się na produktach codziennej potrzeby, ale sieć nie zapomniała o amatorach słodkich przekąsek, oferując rekordowe wielopaki. Aby skorzystać z tych okazji, niezbędna będzie karta lub aplikacja Moja Biedronka, a na najbardziej atrakcyjne towary nałożono limity dzienne, by zapobiec błyskawicznemu czyszczeniu półek. Planując wizytę w sklepie, warto dokładnie sprawdzić daty, gdyż niektóre hity cenowe obowiązują tylko przez jeden wybrany dzień.
Kalendarz okazji: Co upolujesz we wtorek i środę?
Biedronka podzieliła najmocniejsze oferty na dwa dni, zmuszając klientów do precyzyjnego planowania zakupów.
Wtorek (24 lutego): Dzień kawoszy i dbania o urodę. W promocji „1+1 gratis” kupisz kawę mieloną Melitta (500 g) oraz lakiery do włosów Taft. Dodatkowo mąka Szymanowska dostępna będzie w systemie „2+2 gratis”.
Środa (25 lutego): Kolejna szansa na zapas kawy – tym razem Dallmayr Classic Intense w ofercie „1+1 gratis”. Na deser Monte Zott, kefir Krasnystaw oraz mąka pszenna typ 480 – wszystko w układzie „2+2 gratis”.
Limitowane serie: Pamiętaj, że promocje na mąkę i nabiał często znikają z półek już w godzinach porannych.
Wielkie czyszczenie magazynów: Oferta ważna do 28 lutego
Poza jednodniowymi strzałami, wiele produktów będzie dostępnych w obniżonych cenach przez cały tydzień.
- Kosmetyki Nivea:** Wszystkie produkty tej marki objęte są promocją „1+1 gratis”.
- Słodki rekord:** Wafelki Prince Polo w ofercie „4+4 gratis” (można mieszać smaki) – przy zakupie 16 sztuk, aż 8 dostaniesz za darmo.
- Czysty zysk:** Kapsułki Persil (29 szt.) w systemie „1+1 gratis” kosztują teraz 24,50 zł za opakowanie.
- Batony i czekolady:** Marki Mars, Snickers czy Milka dostępne w wielopakach „3+3 gratis” lub z drugim produktem za 1 zł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.