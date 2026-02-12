Biedronka rozdaje pączki za darmo. Jest jeden warunek

12 lutego 2026

To może być jedna z najmocniejszych akcji na Tłusty Czwartek. Biedronka ogłosiła, że rozdaje pączki za darmo. Jest jednak jeden konkretny warunek, o którym trzeba pamiętać.

Na czym polega promocja

Sieć informuje, że w Tłusty Czwartek klienci mogą odebrać aż 6 pączków gratis. Oferta dotyczy wszystkich pączków dostępnych w sklepie i pozwala dowolnie mieszać smaki.

W komunikacie promocyjnym pojawiają się m.in. klasyczne pączki z różą, warianty z kremem włoskim o smaku tiramisu, z marmoladą czy nadzieniem ciasteczkowym.

Jaki jest warunek

Aby otrzymać 6 pączków za darmo, trzeba zrobić zakupy za minimum 99 zł. Promocja obowiązuje w Tłusty Czwartek.

Dodatkowo obowiązuje limit dzienny – maksymalnie 6 sztuk gratis na kartę Moja Biedronka.

To oznacza, że bez spełnienia progu zakupowego oraz bez użycia karty lojalnościowej promocja nie zostanie naliczona.

Do kiedy trwa akcja

Z komunikatu wynika, że oferta obowiązuje tylko 12 lutego, czyli w Tłusty Czwartek, i jest ograniczona do wyczerpania zapasów.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz większe zakupy spożywcze, możesz przy okazji odebrać 6 pączków bez dodatkowej opłaty. Warto jednak wcześniej sprawdzić, czy masz aktywną kartę Moja Biedronka i czy koszyk przekroczy wymagane 99 zł.

Przy dużym zainteresowaniu wybrane smaki mogą szybko zniknąć z półek.

Biedronka rozdaje 6 pączków za darmo w Tłusty Czwartek, ale tylko klientom, którzy zrobią zakupy za minimum 99 zł i użyją karty Moja Biedronka. Promocja jest limitowana i obowiązuje do wyczerpania zapasów.

