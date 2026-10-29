Biedronka rozdaje popularny produkt gratis! Od czwartku wielka promocja. Klienci zapłacą połowę ceny
Biedronka przygotowała kolejną atrakcyjną promocję na koniec października. Już od czwartku, 29 października, klienci będą mogli otrzymać drugie opakowanie popularnego sera żółtego całkowicie gratis. Promocja 1+1 obejmuje Goudę marki Światowid w opakowaniach po 400 gramów. Akcja potrwa tylko trzy dni, a skorzystanie z niej wymaga posiadania karty Moja Biedronka lub aplikacji.
W ostatnich dniach października sieci handlowe walczą o zainteresowanie klientów kolejnymi promocjami. Biedronka stawia tym razem na produkt, który znajduje się w lodówkach wielu polskich rodzin.
Ser żółty można wykorzystać do kanapek, zapiekanek, tostów, domowej pizzy czy szybkich śniadań i kolacji. Dzięki nowej ofercie klienci będą mogli kupić większą ilość produktu w znacznie niższej cenie.
Biedronka uruchamia promocję 1+1 gratis. Drugi ser za darmo
Oferta obejmuje ser żółty Gouda Światowid w opakowaniu o wadze 400 gramów.
Regularna cena wskazana w materiałach promocyjnych wynosi 12,59 zł za opakowanie.
Od 29 do 31 października przy zakupie dwóch opakowań klient zapłaci łącznie 12,59 zł zamiast 25,18 zł.
Oznacza to, że:
- Jedno opakowanie 400 g kosztuje 12,59 zł.
- Dwa opakowania bez promocji kosztowałyby 25,18 zł.
- Dwa opakowania w promocji kosztują 12,59 zł.
- Średnia cena jednego opakowania wyniesie około 6,30 zł.
W przeliczeniu na kilogram cena przy zakupie dwóch opakowań w promocji wynosi około 15,74 zł.
To obniżka o 50 procent w stosunku do zakupu dwóch sztuk w cenie wskazanej na grafice.
Jest ważny warunek. Nie każdy otrzyma produkt gratis
Biedronka przewidziała określone zasady korzystania z promocji.
Oferta 1+1 gratis dostępna jest dla klientów korzystających z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci.
Podczas zakupów należy zeskanować kartę albo kod w aplikacji, aby rabat został prawidłowo naliczony.
Obowiązuje również limit dzienny wynoszący cztery opakowania na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że przy zakupie czterech opakowań, zgodnie z mechanizmem promocji, klient zapłaci za dwa, a kolejne dwa otrzyma gratis.
W takim przypadku oszczędność może wynieść 25,18 zł.
Popularny ser przyda się nie tylko do kanapek
Gouda należy do najpopularniejszych rodzajów sera żółtego wykorzystywanych w polskiej kuchni.
Sprawdza się zarówno na zimno, jak i w daniach na ciepło.
Można wykorzystać ją do tostów, zapiekanek z pieczarkami, omletów, makaronów czy domowej pizzy.
To również wygodny składnik szybkich posiłków dla dzieci i całej rodziny.
Warto jednak pamiętać, że przy zakupie kilku opakowań należy sprawdzić termin przydatności i przechowywać ser zgodnie z zaleceniami producenta.
Do kiedy potrwa promocja Biedronki?
Z informacji zawartych w materiałach reklamowych wynika, że oferta obowiązuje przez trzy dni:
Od czwartku, 29 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Promocja przypada na okres zwiększonego ruchu w sklepach przed uroczystością Wszystkich Świętych.
W tych dniach Biedronka wydłuża również godziny otwarcia wielu placówek. Ponad 3000 sklepów w Polsce ma działać co najmniej do godziny 23:30.
Warto jednak sprawdzić godziny działania konkretnego sklepu, ponieważ mogą się różnić w zależności od lokalizacji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli regularnie kupujesz żółty ser, promocja może być okazją do uzupełnienia domowych zapasów.
Przy zakupie dwóch opakowań Goudy Światowid otrzymasz łącznie 800 gramów sera za 12,59 zł, pod warunkiem skorzystania z oferty z kartą lub aplikacją Moja Biedronka.
Najważniejsze jest przestrzeganie limitu zakupowego oraz terminu obowiązywania promocji.
Akcja potrwa tylko do soboty, 31 października. Dostępność produktów może zależeć od zapasów konkretnego sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.