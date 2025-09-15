Biedronka rozdaje telewizory prawie za darmo. Wystarczy jeden zakup i masz drugi za 1 zł
Brzmi jak żart? A jednak to prawda – Biedronka właśnie ruszyła z promocją, która może przyciągnąć tłumy. Kupując wybrany telewizor w sklepie internetowym Biedronka Home, możesz dorzucić do koszyka drugi model za… symboliczną złotówkę. Warunki są zaskakująco proste.
Telewizor za 1 zł? Tak, ale trzeba spełnić jeden warunek
Akcja wystartowała 28 sierpnia i potrwa do 28 września, chyba że wcześniej skończą się zapasy. Mechanizm promocji jest jasny: kupując jeden z modeli marki UD biorących udział w promocji, możesz dokupić 32-calowy telewizor UD 32GW5210S za 1 zł.
To nie żaden błąd systemu ani pułapka – to przemyślana kampania, która już teraz przyciąga uwagę tysięcy klientów.
Jakie modele biorą udział w promocji?
Promocją objęte są następujące telewizory marki UD:
-
43″ UD 43GU6210S – 1199 zł
-
43″ UD 43QGU7210S – 1399 zł
-
50″ UD 50GU6210S – 1599 zł
-
55″ UD 55QGU7210S – 1999 zł
-
55″ UD 55GU6210S – 2199 zł
-
65″ UD 65GU6210S – 2199 zł
-
65″ UD 65QGU7210S – 2999 zł
Po zakupie któregoś z nich, do koszyka możesz dodać 32-calowy UD 32GW5210S – jego cena zostanie automatycznie obniżona do 1 zł.
Co oferuje telewizor za złotówkę?
Model UD 32GW5210S to w pełni funkcjonalny telewizor z systemem Google TV 11. Umożliwia korzystanie z popularnych aplikacji streamingowych, takich jak Netflix, YouTube czy Disney+. Posiada rozdzielczość HD Ready i ekran o przekątnej 32 cale. Normalnie kosztuje 999 zł – więc przy zakupie za 1 zł zyskujesz aż 998 zł.
Co to oznacza dla czytelnika?
To niepowtarzalna okazja, by w rozsądnej cenie kupić duży telewizor i zgarnąć drugi – idealny np. do sypialni, kuchni lub dla dziecka – niemal za darmo. Akcja trwa tylko do 28 września lub do wyczerpania zapasów, więc warto się pospieszyć. Zakupu można dokonać wyłącznie przez internet, na stronie home.biedronka.pl.
