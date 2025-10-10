Biedronka rozdaje vouchery i gigantyczne rabaty. Masło za 3,99 zł, kosmetyki 40 zł taniej
Biedronka przygotowała kolejną odsłonę swojej popularnej akcji „Tani weekend”. W piątek i sobotę, 10–11 października, w sklepach sieci obowiązują wyjątkowe rabaty i vouchery, które pozwolą klientom zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt złotych na codziennych zakupach.
Voucher za zakupy – 35 zł wraca do kieszeni
Każdy, kto w dniach 10–11 października zrobi jednorazowe zakupy za minimum 199 zł, otrzyma voucher o wartości 35 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach w terminie 13–15 października. Promocja obowiązuje we wszystkich sklepach sieci i dotyczy pełnego asortymentu. Limit to jeden voucher na transakcję.
Wielka obniżka na kosmetyki
W ten sam weekend obowiązuje także specjalna oferta na produkty do pielęgnacji i makijażu. Klienci, którzy kupią dowolne kosmetyki za 99 zł, zapłacą za nie tylko 59 zł. Oznacza to natychmiastowy rabat sięgający 40 zł. W promocji biorą udział popularne marki, takie jak Nivea, Sweet Destiny, Vital Soja czy Lovely.
Masło po rekordowo niskiej cenie
To jednak nie koniec atrakcji. Jednym z najpopularniejszych produktów objętych akcją jest masło ekstra Mleczna Dolina (200 g). W dniach 10–11 października klienci posiadający kartę Moja Biedronka zapłacą za każdą z trzech sztuk jedynie 3,99 zł, czyli aż 42% taniej niż zwykle. Cena regularna wynosi 6,99 zł. Limit dzienny to trzy opakowania na kartę.
Tani weekend tylko przez dwa dni
Promocje potrwają zaledwie dwa dni – piątek i sobotę, 10–11 października, lub do wyczerpania zapasów. Sieć zapowiada, że w kolejnych tygodniach planuje następne akcje rabatowe, które mają pomóc klientom obniżyć koszty codziennych zakupów w czasie rosnących cen żywności.
