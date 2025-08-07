Biedronka rozdaje vouchery na zakupy! Tylko w czwartek
W czwartek 7 sierpnia sieć Biedronka rozdaje vouchery o wartości 20 zł. Wystarczy zrobić jednorazowe zakupy za minimum 99 zł, by skorzystać z tej letniej okazji. Ale uwaga – czas jest ograniczony.
Letnia promocja z bonusem gotówkowym
Tylko w czwartek, 7 sierpnia 2025 roku, klienci Biedronki mogą otrzymać voucher o wartości 20 zł na kolejne zakupy. Wystarczy wziąć udział w akcji i podczas jednej transakcji wydać co najmniej 99 zł. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych sieci na terenie całej Polski.
Kiedy i jak można wykorzystać voucher?
Voucher nie trafia do kosza – wręcz przeciwnie. Można go zrealizować w dniach od 11 do 13 sierpnia 2025 roku, przy kolejnych jednorazowych zakupach o wartości minimum 149 zł. To świetna okazja na oszczędności przy większych zakupach, np. na weekend lub przed nowym rokiem szkolnym.
Co warto wiedzieć przed zakupami?
-
Promocja obowiązuje tylko 7 sierpnia (czwartek)
-
Limit: 1 voucher na jedną transakcję
-
Wymagana kwota zakupów: min. 99 zł (jednorazowo)
-
Voucher ważny: od 11 do 13 sierpnia przy zakupach min. 149 zł
-
Akcja dotyczy wyłącznie zakupów stacjonarnych – nie działa online
Dlaczego warto skorzystać z promocji?
W dobie rosnących cen każda forma oszczędności ma znaczenie. Promocja Biedronki pozwala odzyskać część wydanych pieniędzy przy codziennych zakupach. Dodatkowe 20 zł to szansa na tańsze zakupy w kolejnych dniach – szczególnie przy większych rodzinach lub planowaniu zapasów.
Nie przegap okazji – tylko dziś możesz zyskać 20 zł!
Akcja potrwa do zamknięcia sklepów w czwartek. Klienci, którzy zrobią zakupy za 99 zł lub więcej, automatycznie otrzymają voucher przy kasie. To jedna z tych promocji, które warto złapać „w biegu”, zanim zniknie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.