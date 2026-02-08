Biedronka rozdaje za darmo. Wielka promocja na tłusty czwartek
Biedronka rusza z kolejną mocną akcją promocyjną, która może realnie obniżyć koszt codziennych zakupów. Tym razem sieć łączy masło i jajka w jeden zestaw, a część produktów można dostać całkowicie za darmo. Promocja obowiązuje od poniedziałku do środy, od 9 do 11 lutego, ale tylko przy spełnieniu konkretnych warunków.
Na czym polega promocja w Biedronce
W ramach akcji „Złap zestaw na Tłusty Czwartek” klienci mogą odebrać opakowanie jaj ściółkowych gratis. Warunek jest jeden: trzeba kupić odpowiednią liczbę kostek masła.
Oferta obejmuje:
– masło ekstra Mleczna Dolina 82 procent, 200 g,
– jaja ściółkowe M Moja Kurka, opakowanie 10 sztuk.
Przy zakupie 5 sztuk masła Mleczna Dolina w cenie regularnej 4,99 zł za sztukę, klienci otrzymują jedno opakowanie jaj całkowicie gratis.
Tylko z kartą lub aplikacją
Promocja dostępna jest wyłącznie dla osób korzystających z karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej sieci. Rabat naliczany jest automatycznie przy kasie po spełnieniu warunków.
Biedronka wprowadziła także limity:
– maksymalnie 1 opakowanie jaj gratis dziennie na kartę,
– oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
To oznacza, że w wielu sklepach promocja może zakończyć się wcześniej, zwłaszcza w godzinach porannych.
Dlaczego ta oferta przyciąga uwagę
Masło i jajka to produkty, które w ostatnich miesiącach regularnie drożeją. Zestaw promocyjny pozwala nie tylko zabezpieczyć zapas masła, ale też otrzymać pełnowartościowy produkt gratis. Przy obecnych cenach żywności taka promocja ma realną wartość dla domowego budżetu.
Dodatkowo akcja została zaplanowana tuż przed Tłustym Czwartkiem, kiedy zapotrzebowanie na masło i jajka znacząco rośnie.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz wypieki lub większe zakupy spożywcze, warto rozważyć wizytę w Biedronce między 9 a 11 lutego. Kupując masło, które i tak jest produktem codziennego użytku, możesz odebrać jajka bez dodatkowych kosztów.
Trzeba jednak pamiętać o karcie lub aplikacji Moja Biedronka oraz o limitach. Najlepiej wybrać się do sklepu wcześniej, bo takie promocje zwykle znikają z półek bardzo szybko.
Podsumowanie
Biedronka ponownie gra promocją na produkty pierwszej potrzeby. Masło w stałej cenie i jajka gratis to zestaw, który może zainteresować wielu klientów. Oferta jest czasowa, limitowana i dostępna tylko przez trzy dni. Dla części osób to może być jedna z ciekawszych akcji cenowych przed Tłustym Czwartkiem.
