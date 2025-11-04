Biedronka rusza z gigantycznymi promocjami na Black Weeks. Rabaty sięgają aż 60 procent
Sieć sklepów Biedronka Home rozpoczęła tegoroczne Black Weeks, kusząc klientów ogromnymi obniżkami cen – nawet do 60 proc.. Od 31 października do 1 grudnia 2025 roku, lub do wyczerpania zapasów, w sklepie internetowym home.biedronka.pl można znaleźć atrakcyjne przeceny na sprzęty domowe i urządzenia AGD marki Dreame.
Hity promocji: robot sprzątający i odkurzacze w rekordowo niskich cenach
Wśród największych okazji znalazły się urządzenia do sprzątania, które cieszą się ogromną popularnością wśród Polaków. W ofercie dostępny jest m.in.:
-
Robot sprzątający Dreame L40 Ultra – teraz za 2299 zł zamiast 4299 zł (zniżka 45%),
-
Odkurzacz piorący Dreame N10 – w cenie 429 zł zamiast 699 zł (rabat 38%),
-
Odkurzacz pionowy mopujący H12 Pro – przeceniony z 1599 zł na 899 zł (rabat 43%),
-
Odkurzacz pionowy ze stacją Z10 – kosztuje teraz 1199 zł zamiast 1999 zł (rabat 40%).
Każdy z tych produktów objęty jest darmową dostawą, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność promocji.
Technologia w zasięgu ręki – Biedronka stawia na inteligentny dom
Tegoroczna edycja Black Weeks w Biedronce pokazuje, że sieć coraz mocniej inwestuje w segment nowoczesnych technologii i sprzętów domowych klasy premium. Marka Dreame znana jest z zaawansowanych rozwiązań w zakresie automatycznego czyszczenia i odkurzania, a jej produkty konkurują z najlepszymi światowymi markami.
Dzięki promocjom Biedronki, urządzenia z tej półki cenowej stają się dostępne dla znacznie szerszego grona klientów.
Black Weeks tylko online – zapasy ograniczone
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym home.biedronka.pl i trwa do 1 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów. Biedronka zastrzega, że liczba produktów w promocyjnych cenach jest ograniczona, dlatego sieć zachęca do szybkich zakupów.
Klienci mogą liczyć na bezpieczne formy płatności, szybką wysyłkę i darmową dostawę przy wybranych produktach.
Co to oznacza dla kupujących
Black Weeks w Biedronce to okazja, by kupić wysokiej klasy sprzęt domowy w cenach nawet o połowę niższych niż zwykle. Dla wielu Polaków to idealny moment, by przygotować się na święta, wymienić stary odkurzacz lub kupić nowoczesnego robota sprzątającego.
Promocje w ramach Biedronka Black Weeks potrwają jeszcze kilka tygodni, ale najlepsze oferty – jak zawsze – znikają w ekspresowym tempie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.